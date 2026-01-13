यूपी सरकार ने डिप्लोमा फार्मेसी की प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, जानें अब किस तरह होगा आवेदन

अब प्रदेश में नई फार्मेसी संस्थाओं की स्थापना, पहले से संचालित संस्थानों में नया पाठ्यक्रम शुरू करने, प्रवेश क्षमता बढ़ाने या घटाने और संस्था बंद (क्लोजर) से जुड़े सभी आवेदन केवल यू-राइज पोर्टल के माध्यम से ही किए जा सकेंगे।

डिजिटल डेस्क। सत्र 2026-27 के लिए डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने इसके लिए यू-राइज पोर्टल को सक्रिय कर दिया है।

यह व्यवस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुपालन में लागू की गई है। परिषद से संबद्ध पुराने और नव-आवेदित सभी डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि और समय के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यू-राइज पोर्टल पर लिंक उपलब्ध

नई डिप्लोमा फार्मेसी संस्था खोलने के इच्छुक आवेदकों को यू-राइज पोर्टल पर उपलब्ध लिंक

https://urise.up.gov.in/affiliation/nocregistration (https://urise.up.gov.in/affiliation/nocregistration)

के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।

आवेदन के दौरान आवश्यक जानकारी भरने के साथ संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही 5,900 रुपये का ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद ही नवीन संबद्धता का आवेदन सबमिट किया जा सकेगा।

संस्थानों के काम भी होंगे आसान

वहीं, पहले से संचालित और परिषद से संबद्ध संस्थान यदि नया पाठ्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, प्रवेश क्षमता में वृद्धि या कमी करना चाहते हैं अथवा संस्था क्लोजर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें यू-राइज पोर्टल पर अपने एसयू लॉग-इन के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए 11,800 रुपये का ऑनलाइन शुल्क निर्धारित किया गया है।

किसी अन्य माध्यम से आवदेन स्वीकार नहीं होंगे

परिषद ने स्पष्ट किया है कि यू-राइज पोर्टल के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम, चाहे वह ऑफलाइन हो या कोई अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।