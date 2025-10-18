मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Sarkari Job: यूपी में इस विभाग में निकली सरकारी नौकरी, Diwali के बाद होगी भर्ती

    UP News:स्वास्थ्य विभाग ने 44 रिक्त पदों को चिह्नित कर कोरोना वारियर्स की भर्ती के लिए दीपावली के बाद प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसमें फार्मासिस्ट, डेंटल असिस्टेंट और वार्ड ब्वाय के पद भरे जाएंगे। कोरोना वारियर्स पहले भी समायोजन की मांग को लेकर हंगामा कर चुके हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 06:34:25 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 06:34:25 PM (IST)
    UP Sarkari Job: यूपी में इस विभाग में निकली सरकारी नौकरी, Diwali के बाद होगी भर्ती
    यूपी में इस विभाग में निकली सरकारी नौकरी।

    HighLights

    1. UP के इस सरकारी विभाग में होगी भर्ती
    2. दीपावली के बाद होगी तैनाती की तैयारी
    3. इस विभाग में खाली पड़े हैं इतने पद

    डिजिटल डेस्क। स्वास्थ्य विभाग ने लंबे समय से खाली चल रहे 44 पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने इन पदों को चिह्नित कर लिया है और दीपावली (Diwali 2025) के बाद कोरोना वारियर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इस भर्ती में फार्मासिस्ट, डेंटल असिस्टेंट और वार्ड ब्वाय जैसे पद शामिल होंगे।

    163 कोरोना वारियर्स की अस्थायी भर्ती की थी

    कोरोना काल में प्रदेश सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने जनपद स्तर पर 163 कोरोना वारियर्स की अस्थायी भर्ती की थी। लेकिन मानदेय समय पर न मिलने के कारण 50 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद 31 जुलाई 2024 को शेष 113 कोरोना वारियर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।


    यह भी पढ़ें- दिवाली-छठ पर ट्रेन टिकट नहीं मिल रही? अब Post Office से भी करा सकते हैं बुकिंग, जानें क्या है प्रोसेस

    बाद में शासन के निर्देश पर विभाग ने 113 में से 16 कर्मचारियों का समायोजन किया, जबकि 38 स्टाफ नर्सों को पुनः भर्ती कर उनकी तैनाती कर दी गई। अब बचे हुए 59 कोरोना वारियर्स में से 44 को फिर से नियुक्त किए जाने की तैयारी की जा रही है। इनमें अधिकांश पद चतुर्थ श्रेणी के हैं।

    44 पदों की सूची तैयार

    मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अवनींद्र कुमार ने बताया कि 44 पदों की सूची तैयार कर ली गई है और दीपावली के बाद इन पर भर्ती कर तैनाती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह भर्ती विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत की जाएगी, जिससे अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके।

    naidunia_image

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.