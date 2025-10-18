UP Sarkari Job: यूपी में इस विभाग में निकली सरकारी नौकरी, Diwali के बाद होगी भर्ती

डिजिटल डेस्क। स्वास्थ्य विभाग ने लंबे समय से खाली चल रहे 44 पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने इन पदों को चिह्नित कर लिया है और दीपावली (Diwali 2025) के बाद कोरोना वारियर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इस भर्ती में फार्मासिस्ट, डेंटल असिस्टेंट और वार्ड ब्वाय जैसे पद शामिल होंगे।

163 कोरोना वारियर्स की अस्थायी भर्ती की थी कोरोना काल में प्रदेश सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने जनपद स्तर पर 163 कोरोना वारियर्स की अस्थायी भर्ती की थी। लेकिन मानदेय समय पर न मिलने के कारण 50 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद 31 जुलाई 2024 को शेष 113 कोरोना वारियर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।