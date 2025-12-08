UP Weather: यूपी में शुरू होने वाली है कड़ाके की ठंड, कई जिलों में तापमान गिरने से बढ़ेगी गलन

डिजिटल डेस्क। यूपी में आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी दस्तक देने वाली है। प्रदेशभर में तापमान गिरने की आशंका है। कानपुर इस बार सबसे ठंडे शहरों की सूची से बाहर हो गया है, लेकिन सोमवार से हवा की रफ्तार बढ़ने और ठंड में तेज़ी आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अनुमान है कि कड़ाके की ठंड का दौर सोमवार रात या मंगलवार से शुरू हो सकता है। हवा की धीमी गति के कारण रविवार शाम तक कानपुर और आसपास के इलाकों में ऊंचे बादल छाए रहे। पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के नीचे आने से तापमान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

कोहरे और धुंध के साथ दिन की शुरुआत 8 दिसंबर से मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दिए थे कि ठंड बढ़ेगी। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली और मुरादाबाद सहित कई जिलों में सुबह कोहरा या धुंध छा सकता है। वहीं पूर्वांचल क्षेत्रों में भी कोहरे के साथ सर्द सुबह होने की संभावना है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।