मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UP Weather: यूपी में शुरू होने वाली है कड़ाके की ठंड, कई जिलों में तापमान गिरने से बढ़ेगी गलन

    यूपी में आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी दस्तक देने वाली है। प्रदेशभर में तापमान गिरने की आशंका है। कानपुर इस बार सबसे ठंडे शहरों की सूची से बाहर हो गया है, लेकिन सोमवार से हवा की रफ्तार बढ़ने और ठंड में तेज़ी आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अनुमान है कि कड़ाके की ठंड का दौर सोमवार रात या मंगलवार से शुरू हो सकता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 09:33:22 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 09:33:22 AM (IST)
    UP Weather: यूपी में शुरू होने वाली है कड़ाके की ठंड, कई जिलों में तापमान गिरने से बढ़ेगी गलन
    यूपी में शुरू होने वाली है कड़ाके की ठंड

    HighLights

    1. यूपी में कड़ाके की सर्दी दस्तक देने वाली है
    2. प्रदेशभर में तापमान गिरने की आशंका है
    3. ठंड में तेज़ी आने की संभावना जताई जा रही

    डिजिटल डेस्क। यूपी में आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी दस्तक देने वाली है। प्रदेशभर में तापमान गिरने की आशंका है। कानपुर इस बार सबसे ठंडे शहरों की सूची से बाहर हो गया है, लेकिन सोमवार से हवा की रफ्तार बढ़ने और ठंड में तेज़ी आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अनुमान है कि कड़ाके की ठंड का दौर सोमवार रात या मंगलवार से शुरू हो सकता है। हवा की धीमी गति के कारण रविवार शाम तक कानपुर और आसपास के इलाकों में ऊंचे बादल छाए रहे। पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के नीचे आने से तापमान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

    कोहरे और धुंध के साथ दिन की शुरुआत

    8 दिसंबर से मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दिए थे कि ठंड बढ़ेगी। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली और मुरादाबाद सहित कई जिलों में सुबह कोहरा या धुंध छा सकता है। वहीं पूर्वांचल क्षेत्रों में भी कोहरे के साथ सर्द सुबह होने की संभावना है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।


    कानपुर का मौसम

    मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के अनुसार तापमान में उतार-चढ़ाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। अगले 48 घंटों में तापमान में गिरावट की पूरी संभावना है। बादलों के हटने के बाद पहाड़ों से ठंडी हवा नीचे मैदानों की ओर तेजी से आएगी, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी की ठंड भी साथ आएगी। कड़ाके की सर्दी की शुरुआत एक–दो दिन देरी से हो सकती है, लेकिन हवा की गति बढ़ते ही ठंड का प्रकोप भी बढ़ जाएगा। अगले सप्ताह प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बन सकती है।

    तापमान में बड़ा उतार-चढ़ाव

    शनिवार और रविवार रात बादलों की मौजूदगी से न्यूनतम तापमान में अचानक बढ़ोतरी देखी गई। जहां एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था, वहीं रविवार को यह बढ़कर 10 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.