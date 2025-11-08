UP में सामूहिक विवाह योजना में हुआ बड़ा बदलाव, अब आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब योजना का लाभ पाने के लिए आवेदकों को अपना आधार कार्ड अपडेट कराना अनिवार्य होगा। शासन की नई व्यवस्था के तहत बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम से लाभार्थियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। बायोमेट्रिक और फेस हाजिरी से होगी पहचान जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि विवाह आयोजन स्थल पर पंजीकृत जोड़ों की पहचान अब बायोमेट्रिक और फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से की जाएगी। यह कदम योजना को पूरी तरह पारदर्शी, सुव्यवस्थित और फर्जीवाड़ा-मुक्त बनाने की दिशा में उठाया गया है।

उन्होंने कहा कि जिन आवेदकों के आधार कार्ड में पुरानी या अस्पष्ट फोटो है, उन्हें प्रमाणीकरण में परेशानी हो सकती है। इसलिए सभी लाभार्थियों से अपील है कि वे समय रहते अपने आधार कार्ड में फोटो, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण अपडेट करा लें, ताकि हाजिरी के दौरान कोई तकनीकी बाधा न आए।