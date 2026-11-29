लखनऊ, 28 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप शीतलहर के दौरान जरूरतमंदों और निराश्रित लोगों को सुरक्षित आश्रय एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

इसी क्रम में लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शनिवार को शहर के विभिन्न रैन बसेरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने लक्ष्मण मेला मैदान, जियामऊ और एल्डिको स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को सभी जरूरी सुविधाएं समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।