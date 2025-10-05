UP: बरेली हिंसा के बाद अब तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा, होगी 1.28 करोड़ की वसूली

एजेंसी, बरेली। आइएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। चार दिन पहले बानखाना में संयुक्त छापेमारी के दौरान चोरी की बिजली से संचालित पांच ई-चार्जिंग सेंटर पकड़े गए थे। प्राथमिकी दर्ज कराकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इससे पहले भी यहां छापा पड़ा था, जब चोरी की बिजली से चार ई-चार्जिंग सेंटर पकड़े गए थे।
इसी प्रकरण में सपा पार्षद समेत पांच लोगों के खिलाफ एक करोड़ 28 लाख रुपये की आरसी जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन अब रिकवरी में सख्ती बरतने की तैयारी में है।
उपद्रव मामले के बाद कार्रवाई तेज
सप्ताहभर पहले शहर में हुए उपद्रव मामले में तौकीर रजा समेत उनके कई करीबी जेल भेजे जा चुके हैं। उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान वीडियो के जरिए कर कार्रवाई हो रही है। मौजूदा जांच के साथ पुराने मामलों को भी खोला जा रहा है।
जनवरी 2024 में भी बानखाना के रजा चौक नाले के पास विद्युत विभाग की टीम ने छापा मारा था। उस समय सपा के पूर्व पार्षद मोहम्मद नदीम, वसीम खान, मोनीश खान, बरकान रजा खान, अमन रजा खान और गुलाम नवी चोरी की बिजली से ई-चार्जिंग सेंटर चलाते पकड़े गए थे। इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जुर्माना लगाया गया था।
जुर्माना एक करोड़ से अधिक हो चुका है, लेकिन अभी तक जमा नहीं किया गया। इसके बावजूद आरोपितों ने दोबारा चोरी की बिजली से सेंटर का संचालन शुरू कर दिया था। अब जिला प्रशासन ने इन पांचों की आरसी जारी कर दी है।
किस पर कितना जुर्माना बकाया
विभाग का बयान
मुख्य अभियंता (जोन प्रथम) ज्ञान प्रकाश ने कहा कि “बिजली चोरी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिन उपभोक्ताओं पर जुर्माना बकाया है, वे तुरंत जमा करें। अन्यथा उनके प्रकरण भी जिला प्रशासन को भेज दिए जाएंगे। प्रथम चरण में 10 लाख से ऊपर के बकायेदारों की आरसी जारी की गई है, जिनमें बानखाना के पांच लोगों के नाम शामिल हैं।”
