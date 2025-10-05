UP: बरेली हिंसा के बाद अब तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा, होगी 1.28 करोड़ की वसूली

एजेंसी, बरेली। आइएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। चार दिन पहले बानखाना में संयुक्त छापेमारी के दौरान चोरी की बिजली से संचालित पांच ई-चार्जिंग सेंटर पकड़े गए थे। प्राथमिकी दर्ज कराकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इससे पहले भी यहां छापा पड़ा था, जब चोरी की बिजली से चार ई-चार्जिंग सेंटर पकड़े गए थे।

इसी प्रकरण में सपा पार्षद समेत पांच लोगों के खिलाफ एक करोड़ 28 लाख रुपये की आरसी जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन अब रिकवरी में सख्ती बरतने की तैयारी में है। उपद्रव मामले के बाद कार्रवाई तेज सप्ताहभर पहले शहर में हुए उपद्रव मामले में तौकीर रजा समेत उनके कई करीबी जेल भेजे जा चुके हैं। उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान वीडियो के जरिए कर कार्रवाई हो रही है। मौजूदा जांच के साथ पुराने मामलों को भी खोला जा रहा है।