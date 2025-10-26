रांची से दिल्ली जा रही पूजा स्पेशल ट्रेन में बम की सूचना से मचा हड़कंप, अलीगढ़ में रोककर हुई चेकिंग

डिजिटल डेस्क: झारखंड के रांची से दिल्ली जा रही पूजा स्पेशल ट्रेन में बम होने की सूचना से रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्टेशन पर रोककर उसकी जांच की गई। हालांकि जांच में कोई बम या संदेहजनक सामान नहीं मिला। जिसके बाद ट्रेन को दिल्ली के आनंद विहार के लिए रवाना किया गया।

जानकारी के अनुसार, रेलवे अधिकारियों को शनिवार देर रात सूचना मिली कि रांची से आनंद विहार जा रही पूजा स्पेशल ट्रेन 02877 में बम है। सूचना पर रेलवे प्रशासन तत्काल रूप से सक्रिय हो गया। ट्रेन का अलीगढ़ में स्टॉपेज नहीं होने का बावजूद उसे वहां रोककर चेकिंग की गई।

आरपीएफ के सहायक आयुक्त गुलजार सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात रेलवे के प्रयागराज मंडल मुख्यालय को किसी ने सूचना दी। जिसमें बताया गया कि ट्रेन नंबर 02877 रांची आनंद बिहार पूजा स्पेशल एक्सप्रेस में बम रखा हुआ है। इस सूचना पर ट्रेन को अलीगढ़ स्टेशन पर रोका गया और उसकी जांच की गई।

40 मिनट तक हुई चेकिंग

अलीगढ़ में आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह, जीआरपी प्रभारी संदीप तोमर, क्राइम इंटेलिजेंस, सिविल लाइन के प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्रा ने डॉग स्क्वाड के साथ ट्रेन की चेकिंग की। ट्रेन रात 11: 40 में अलीगढ़ पहुंची, यहां 40 मिनट तक ट्रेन की अच्छे से चेकिंग की गई। जिसके बाद उसे आनंद विहार के लिए रवाना कर दिया गया।