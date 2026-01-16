बिजनौर में अनोखी घटना: 4 दिन से हनुमान प्रतिमा की परिक्रमा कर रहा कुत्ता, एक्सपर्ट ने बताया क्या है कारण

डिजिटल डेस्क। गांव नंदपुर में पिछले चार दिनों से एक कुत्ता मंदिर परिसर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति की लगातार परिक्रमा कर रहा है। इस अनोखी घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं और मंदिर परिसर में भंडारे की तैयारी भी शुरू हो गई है। कुत्ता इन दिनों क्षेत्र में कौतूहल का विषय बना हुआ है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बढ़ापुर रोड पर स्थित नंदपुर गांव के अंतिम छोर पर करीब 200 वर्ष से अधिक पुराने नंदलाल देवता महाराज का मंदिर है। मंदिर की देखरेख करने वाले तुषार सैनी के अनुसार, रविवार दोपहर एक कुत्ता मंदिर के आसपास दिखाई दिया। सोमवार तड़के साफ-सफाई के दौरान उन्होंने देखा कि कुत्ता मंदिर परिसर में लगी हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है। उसे वहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन कुत्ता लगातार परिक्रमा करता रहा। गुरुवार को चौथे दिन भी उसकी यही गतिविधि जारी रही।