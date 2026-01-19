हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करने वाला कुत्ता दिल्ली के अस्पताल की ICU में भर्ती, मंदिर में जारी है हवन-पूजन

डिजिटल डेस्क। बिजनौर के नगीना क्षेत्र स्थित एक मंदिर में एक सप्ताह तक हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करने वाला कुत्ता इन दिनों दिल्ली के अस्पताल में इलाजरत है। कुत्ते की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे एनजीओ प्रेमपथ एनिमल शेल्टर की टीम उपचार और जांच के लिए दिल्ली के मैक्स अस्पताल लेकर गई है, जहां फिलहाल उसे आइसीयू में रखा गया है।

एनजीओ टीम के अनुसार सोमवार सुबह कुत्ते का वीपी डाउन हो गया, जिसके चलते डॉक्टरों ने एहतियातन उसे आइसीयू में शिफ्ट कर दिया। टीम का कहना है कि कुत्ते के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही उसे वापस गांव नंदपुर लाया जाएगा। इलाज के दौरान साथ गए ग्रामीण शक्ति सैनी और विजयपाल सैनी दिल्ली से गांव लौट आए हैं।