संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में आग लगने से मची अफरातफरी, उमड़ी लोगों की भीड़

डिजिटल डेस्क: संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में शनिवार रात आग लगने की खबर सामने आ रही है। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। सूचना मिलने पर प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों ने जाकर आग बुझाई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

जानकारी के अनुसार, प्रेमानंद महाराज के श्रीकृष्ण शरणम् स्थित फ्लैट संख्या 212 में शनिवार रात करीब साढ़े 9 बजे अचानक आग लग गई। उस दौरान फ्लैट में एक ही सेवक रह रहा था। आग की सूचना पर श्री राधा केलिकुंज में रहने वाले अनुयायियों ने मौके पर पहुंचकर उसे बुझाया।