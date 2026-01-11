मेरी खबरें
    संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में आग लगने से मची अफरातफरी, उमड़ी लोगों की भीड़

    प्रेमानंद महाराज के श्रीकृष्ण शरणम् स्थित फ्लैट संख्या 212 में शनिवार रात करीब साढ़े 9 बजे अचानक आग लग गई। उस दौरान फ्लैट में एक ही सेवक रह रहा था। आग ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 02:04:02 AM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 02:04:49 AM (IST)
    संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में आग लगने से मची अफरातफरी, उमड़ी लोगों की भीड़
    प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में लगी आग (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में लगी आग
    2. महाराज के अनुयायियों ने जाकर आग बुझाई
    3. सूचना मिलने पर आस-पास के लोगों की भीड़ लगी

    डिजिटल डेस्क: संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में शनिवार रात आग लगने की खबर सामने आ रही है। इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। सूचना मिलने पर प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों ने जाकर आग बुझाई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

    जानकारी के अनुसार, प्रेमानंद महाराज के श्रीकृष्ण शरणम् स्थित फ्लैट संख्या 212 में शनिवार रात करीब साढ़े 9 बजे अचानक आग लग गई। उस दौरान फ्लैट में एक ही सेवक रह रहा था। आग की सूचना पर श्री राधा केलिकुंज में रहने वाले अनुयायियों ने मौके पर पहुंचकर उसे बुझाया।


    वहीं इस घटना की सूचना पर मीडियाकर्मी और आस-पास के लोग सोसायटी के पास पहुंचे। हालांकि अनुयायियों ने सभी को बाहर ही रोक दिया और किसी को भी फ्लैट के करीब नहीं जाने दिया है। वहीं यह आग कैसे लगी इसे लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आयी है। अनुयायियों के पास भी इसकी जानकारी नहीं है।

