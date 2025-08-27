मेरी खबरें
    Indian Railways News: रेलवे का तोहफा, मेरठ से अयोध्या और वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत

    Vande Bharat Train: भारतीय रेलवे ने अहम फैसला लेते हुए मेरठ से अयोध्या और वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन मेरठ से वाराणसी तक 782.22 किलोमीटर की दूरी लगभग बारह घंटे में तय करेगी। इस ट्रेन को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 04:31:22 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 04:42:07 PM (IST)
    HighLights

    2. राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने दिखाई हरी झंडी
    3. 29 अगस्त के लिए लोगों ने की सबसे ज्यादा बुकिंग

    मेरठ, ब्यूरो। मेरठ से वाराणसी और अयोध्या के लिए सफर अब और आरामदायक हो गया है, जहां इस इस रूट पर अब वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो गई है। इस ट्रेन को लोगों को लंबे समय से इंतजार था और उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है, जहां 29 अगस्त के लिए इस ट्रेन की सबसे ज्यादा बुकिंग की गई है।

    ट्रेन नंबर 22490 वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार सुबह छह बजकर 35 मिनट पर मेरठ से रवाना हुई, जबकि ट्रेन नंबर 22489 वाराणसी से सुबह नौ बजकर दस मिनट पर मेरठ के लिए चली। बता दें कि पहले यह ट्रेन मेरठ से लखनऊ के लिए चलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर वाराणसी तक बढ़ा दिया गया है।

    ट्रेन को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज

    मंगलवार की शाम तक 27 अगस्त के लिए मेरठ से अयोध्या के लिए 69 और बनारस के लिए 18 लोगों ने चेयरकार श्रेणी में सीटें रिजर्व कराईं। इसके अलावा मेरठ से बनारस के एग्जिक्यूटिव श्रेणी में तीन रिजर्वेशन हुए हैं। बता दें कि लखनऊ तक चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस को अयोध्या और वाराणसी से जोड़ने के लिए दैनिक जागरण ने काफी प्रयास किए थे और समय-समय पर इस मांग को प्रमुखता से उठाया था।

    इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और एक महीने पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को अयोध्या और वाराणसी तक विस्तारित करने पर हरी झंडी दे दी थी।

    29 अगस्त को सबसे ज्यादा बुकिंग

    मंगलवार की शाम तक पहले दिन ट्रेन में चेयरकार श्रेणी में कुल 478 सीटों में 281 सीटें बुक हुई हैं। एग्जिक्यूटिव श्रेणी में कुल 52 सीटों में 27 बुक हैं। 29 अगस्त के लिए ट्रेन में सबसे ज्यादा बुकिंग है, जहां चेयरकार में 291 सीटें बुक हैं। इसी दिन ट्रेन का एग्जिक्यूटिव कोच पूरी तरह बुक है, जिसमे एक वेटिंग चल रही है।

    भारतीय रेलवे ने ट्रेन का संशोधित टाइम टेबल भी जारी कर दिया है, जहां ट्रेन का मेरठ से चलने और लखनऊ पहुंचने के समय में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन 27 अगस्त से ट्रेन लखनऊ से वर्तमान समय 2:45 की जगह 1:50 बजे मेरठ के लिए प्रस्थान करेगी।

