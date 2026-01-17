मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बरसाना लठामार होली का शेड्यूल और रूट फाइनल, लड्डू होली पर भी रहेगी सख्ती, जानिए श्रद्धालुओं को कहां से मिलेगी एंट्री

    राधा-कृष्ण के प्रेम रंग में डूबी बरसाना की विश्वप्रसिद्ध लठामार होली 25 फरवरी को खेली जाएगी। आयोजन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 10:21:11 AM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 10:21:11 AM (IST)
    बरसाना लठामार होली का शेड्यूल और रूट फाइनल, लड्डू होली पर भी रहेगी सख्ती, जानिए श्रद्धालुओं को कहां से मिलेगी एंट्री
    बरसाना लठामार होली

    डिजिटल डेस्क। राधा-कृष्ण के प्रेम रंग में डूबी बरसाना की विश्वप्रसिद्ध लठामार होली 25 फरवरी को खेली जाएगी। आयोजन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने बरसाना पहुंचकर होली के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए मार्गों को अंतिम रूप दिया।

    24 को लड्डू होली, 25 को बरसाना और 26 को नंदगांव में लठामार होली

    24 फरवरी को बरसाना में लड्डू होली, 25 फरवरी को लठामार होली और 26 फरवरी को नंदगांव में लठामार होली खेली जाएगी। व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एडीएम प्रशासन डॉ. अमरेश कुमार और एसपी देहात सुरेश चंद रावत बरसाना पहुंचे। अधिकारियों ने राधारानी मंदिर मार्ग का निरीक्षण किया।


    एडीएम ने अधिशासी अधिकारी डॉ. कल्पना वाजपेई को होली से पहले मंदिर मार्ग पर बेरिकेडिंग और अन्य आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार श्रद्धालुओं को पहले से बेहतर व्यवस्थाएं मिलेंगी।

    राधारानी मंदिर का मार्ग रहेगा एकल

    एसपी देहात ने बताया कि 24 फरवरी से राधारानी मंदिर का मार्ग एकल रहेगा। नया बस स्टैंड से हमारो प्यारो बरसाना गेट होते हुए बाग मोहल्ला और सुदामा चौक के रास्ते श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा।

    दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जयपुर मंदिर मार्ग से जाटव मोहल्ला होते हुए यादव मोहल्ला तिराहे की ओर निकाला जाएगा।

    भीड़ बढ़ने की स्थिति में श्रद्धालुओं को गोवर्धन ड्रेन से नाले की पटरी होते हुए कटारा पार्क से नया बस स्टैंड की ओर लाया जाएगा, जहां से उन्हें टुकड़ियों में आगे भेजा जाएगा। नया बस स्टैंड पर सभी श्रद्धालुओं के जूते-चप्पल उतरवाए जाएंगे। भीड़ नियंत्रण के लिए राधारानी मंदिर, थाना बरसाना, हमारो प्यारो बरसाना गेट और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में चार कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।

    निरीक्षण के दौरान सीओ गोवर्धन अनिल कुमार सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि पदम फौजी, थाना प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार और रिसीवर यज्ञपुरुष गोस्वामी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

    लाडो द्वार से ही होगा गोस्वामी समाज का प्रवेश

    लठामार होली के मद्देनजर 23 फरवरी की शाम से बरसाना में वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। सुदामा मार्ग स्थित लाडो द्वार पर स्थायी दरवाजा लगाया जाएगा। यह मार्ग केवल नंदगांव-बरसाना गोस्वामी समाज के लिए खुला रहेगा, श्रद्धालुओं के लिए यहां से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

    गहवर वन की परिक्रमा रहेगी बंद

    लठामार होली के दौरान गहवर वन की परिक्रमा बंद रहेगी, जबकि ब्रह्मांचल पर्वत की बड़ी परिक्रमा सुचारू रूप से जारी रहेगी। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को सुदामा चौक की नई सीढ़ियों से प्रवेश दिया जाएगा।

    आधार कार्ड से मिलेगा स्थानीय लोगों को प्रवेश

    एकल मार्ग व्यवस्था के चलते बरसाना की गलियों में बेरिकेड्स लगाए जाएंगे। स्थानीय लोगों को नया बस स्टैंड मार्ग से आधार कार्ड दिखाकर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

    इसे भी पढ़ें- यह भी पढ़ें- UP के शातिर चोरों ने उड़ाए महिला यात्री के लाखों के जेवर, GRP ने इटारसी स्टेशन आउटर पर दबोचा, 5.46 लाख का माल बरामद

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.