मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    महिला से अश्लील बातें कर रहा था दारोगा, वायरल ऑडियो के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, FIR दर्ज

    UP News: एटा जनपद के बागवाला थाने में तैनात दारोगा चंद्रशेखर गौतम का एक कथित आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप मंगलवार रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पुलि ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 03:09:54 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 03:09:54 PM (IST)
    महिला से अश्लील बातें कर रहा था दारोगा, वायरल ऑडियो के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, FIR दर्ज
    महिला से अश्लील बातें कर रहा था दारोगा

    HighLights

    1. फोन कॉल के दौरान की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां
    2. 22 मिनट से अधिक की ऑडियो क्लिप हुई वायरल
    3. एसएसपी से की गई शिकायत, दारोगा निलंबित

    डिजिटल डेस्क। एटा जनपद के बागवाला थाने में तैनात दारोगा चंद्रशेखर गौतम का एक कथित आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप मंगलवार रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल ऑडियो में दारोगा एक विवाहित महिला से मर्यादा की सीमाएं लांघते हुए अशोभनीय और आपत्तिजनक बातचीत करता सुनाई दे रहा है।

    फोन कॉल के दौरान की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां

    ऑडियो क्लिप में बातचीत की शुरुआत सामान्य प्रश्नों से होती है, लेकिन कुछ ही देर में दारोगा की भाषा आपत्तिजनक होती चली जाती है। वह महिला के पति को लेकर अभद्र टिप्पणियां करता है और उनके दांपत्य जीवन से जुड़ी निजी जानकारियां पूछता है। बातचीत के दौरान दारोगा महिला पर मिलने का दबाव भी बनाता है और उससे बातचीत को गोपनीय रखने की बात कहता है।


    निजी जीवन पर की गई अशोभनीय चर्चा

    वायरल ऑडियो में दारोगा महिला की पारिवारिक स्थिति को लेकर भी अनुचित बातें करता सुनाई देता है। कथित रूप से वह महिला के निजी और संवेदनशील विषयों पर सवाल करता है, जो एक पुलिस अधिकारी के आचरण और जिम्मेदारियों के सर्वथा विपरीत है।

    22 मिनट से अधिक की ऑडियो क्लिप हुई वायरल

    करीब 22 मिनट 54 सेकंड की इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद महिला ने अपने पति को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मामला गांव और आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व दारोगा किसी सरकारी कार्य से महिला के गांव गया था, जहां उसने उसका मोबाइल नंबर लिया था। इसके बाद कथित तौर पर उसने फोन कॉल किया।

    एसएसपी से की गई शिकायत, दारोगा निलंबित

    पीड़िता गांव प्रधान के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह से मिली और पूरे मामले की लिखित शिकायत के साथ ऑडियो क्लिप सौंपी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से दारोगा चंद्रशेखर गौतम को निलंबित कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दिए।

    नशे की हालत में अभद्रता का भी आरोप

    मंगलवार शाम जब सीओ सिटी राजेश सिंह मामले की जानकारी लेने बागवाला थाने पहुंचे, तो आरोप है कि दारोगा नशे की हालत में था और उसने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद बागवाला थाने में दारोगा के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.