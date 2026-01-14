महिला से अश्लील बातें कर रहा था दारोगा, वायरल ऑडियो के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क। एटा जनपद के बागवाला थाने में तैनात दारोगा चंद्रशेखर गौतम का एक कथित आपत्तिजनक ऑडियो क्लिप मंगलवार रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल ऑडियो में दारोगा एक विवाहित महिला से मर्यादा की सीमाएं लांघते हुए अशोभनीय और आपत्तिजनक बातचीत करता सुनाई दे रहा है।

फोन कॉल के दौरान की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां ऑडियो क्लिप में बातचीत की शुरुआत सामान्य प्रश्नों से होती है, लेकिन कुछ ही देर में दारोगा की भाषा आपत्तिजनक होती चली जाती है। वह महिला के पति को लेकर अभद्र टिप्पणियां करता है और उनके दांपत्य जीवन से जुड़ी निजी जानकारियां पूछता है। बातचीत के दौरान दारोगा महिला पर मिलने का दबाव भी बनाता है और उससे बातचीत को गोपनीय रखने की बात कहता है।