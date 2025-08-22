रिश्ते की मर्यादा तार-तार, गाजियाबाद में चाचा ने दो साल की भतीजी के साथ किया दुष्कर्म

मेरठ, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने हैवानियत दिखाते हुए दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया। बच्ची ने जब अपने पिता को इसके बारे में बताया तो सभी के होश उड़ गए। पुलिस इस समय मामले की जांच कर रही है।

पिता ने डायल-112 पर कॉल कर की शिकायत बच्ची के पिता को जब पता चला तो उन्होंने गुरुवार को सुबह डायल-112 पर कॉल कर शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर पूछताछ शुरू की। पुलिस को बताया गया कि घर में दो वर्ष की बेटी और पिता के अलावा पत्नी, भाई, सास व अन्य लोग रहते हैं।