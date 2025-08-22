मेरी खबरें
    रिश्ते की मर्यादा तार-तार, गाजियाबाद में चाचा ने दो साल की भतीजी के साथ किया दुष्कर्म

    Ghaziabad Crime: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने हैवानियत दिखाते हुए दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया। बच्ची ने पिता ने बताया कि छोटे भाई ने ही 18 अगस्त की सुबह कमरे में लेटी उनकी दो साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 03:58:38 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 03:58:38 PM (IST)
    1. चाचा ने दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया
    2. पिता ने डायल-112 पर कॉल कर की शिकायत
    3. पुलिस इस समय मामले की जांच कर रही है

    मेरठ, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने हैवानियत दिखाते हुए दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया। बच्ची ने जब अपने पिता को इसके बारे में बताया तो सभी के होश उड़ गए। पुलिस इस समय मामले की जांच कर रही है।

    पिता ने डायल-112 पर कॉल कर की शिकायत

    बच्ची के पिता को जब पता चला तो उन्होंने गुरुवार को सुबह डायल-112 पर कॉल कर शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर पूछताछ शुरू की। पुलिस को बताया गया कि घर में दो वर्ष की बेटी और पिता के अलावा पत्नी, भाई, सास व अन्य लोग रहते हैं।

    पिता ने अपने भाई पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

    व्यक्ति ने बताया कि छोटे भाई ने ही 18 अगस्त की सुबह कमरे में लेटी उनकी दो साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसने यह भी बताया कि पुलिस को शिकायत करने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया।

    इस मामले पर एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीम गठित की गई हैं और आरोपी की तलाश की जा रही है।

