अंडा करी को लेकर दंपती में हिंसक झगड़ा, पत्नी ने दांतों से काटी पति की जीभ, हालत गंभीर
UP News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदीनगर क्षेत्र की संजयपुरी कॉलोनी से सोमवार देर रात एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई ह ...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 03:38:58 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 03:38:58 PM (IST)
अंडा करी को लेकर दंपती में हिंसक झगड़ा, पत्नी ने दांतों से काटी पति की जीभ, हालत गंभीर
HighLights
- मोदीनगर क्षेत्र की संजयपुरी कॉलोनी की घटना
- पति को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया
- पुलिस पूरे प्रकरण की गहन जांच में जुटी
डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदीनगर क्षेत्र की संजयपुरी कॉलोनी से सोमवार देर रात एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर में अंडा करी बनाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया कि पत्नी ने गुस्से में आकर अपने पति की जीभ दांतों से काट दी।
यह घटना रात करीब दो बजे की बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल पति विपिन को तुरंत मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
जीभ का अगला हिस्सा पूरी तरह कटकर अलग हो गया है
डॉक्टरों के मुताबिक, जीभ का अगला हिस्सा पूरी तरह कटकर अलग हो गया है, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया।
घटना के समय पति-पत्नी दोनों शराब के नशे में थे
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना के समय पति-पत्नी दोनों शराब के नशे में थे, जिसके कारण मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घायल के बयान दर्ज किए जाने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की गहन जांच में जुटी हुई है।