    ईरान में कोहराम... देशव्यापी प्रदर्शनों में अब तक 2,000 लोगों की मौत, ईरानी अधिकारियों ने पहली बार कबूला खौफनाक आंकड़ा

    Iran Protests: ईरान में आर्थिक बदहाली और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच भड़की हिंसा ने अब एक भयावह मोड़ ले लिया है। देश में जारी अशांति को लेकर ईरानी अध ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 07:06:01 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 07:06:01 PM (IST)
    ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों में अब तक 2,000 लोगों की मौत।

    HighLights

    1. इस्लामी क्रांति के बाद सबसे बड़ी चुनौती
    2. आर्थिक तंगी की आग में झुलसा ईरान
    3. ईरान में तीन साल की सबसे बड़ी अशांति

    डिजिटल डेस्क। ईरान में आर्थिक बदहाली और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच भड़की हिंसा ने अब एक भयावह मोड़ ले लिया है। देश में जारी अशांति को लेकर ईरानी अधिकारियों ने पहली बार स्वीकार किया है कि अब तक की झड़पों में सुरक्षाकर्मियों समेत लगभग 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से मौजूदा शासन के लिए इसे अब तक की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती माना जा रहा है।

    विदेशी साजिश और 'आतंकवादी' घुसपैठ का दावा

    रॉयटर्स से बातचीत में एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने मौतों के पीछे 'आतंकवादी समूहों' का हाथ बताया है। सरकार का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की आड़ में छिपे कुछ तत्वों ने ही सुरक्षाबलों और आम नागरिकों, दोनों पर हमले किए हैं। हालांकि, ईरान ने मारे गए लोगों की सूची या विस्तृत जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है।


    ईरानी नेतृत्व ने इस पूरी अशांति के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। अधिकारियों का आरोप है कि पिछले साल हुए इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद से ही ये देश ईरान को अस्थिर करने के लिए 'अज्ञात समूहों' के जरिए प्रदर्शनों को हाईजैक कर रहे हैं।

    सत्ता का दोहरा रुख

    आर्थिक तंगी से उपजे इस जनाक्रोश को लेकर ईरान के धार्मिक अधिकारियों ने एक 'डबल गेम' खेलने की कोशिश की है:

    • जायज विरोध: एक ओर सरकार ने स्वीकार किया है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करना नागरिकों का हक है।

    • कड़ी कार्रवाई: दूसरी ओर, सड़कों पर उतरे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने बेहद कठोर रवैया अपनाया है। मानवाधिकार समूहों का दावा है कि हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है और सैकड़ों को बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखा गया है।

    सूचनाओं पर 'डिजिटल' पहरा

    ईरान में संचार के साधनों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश के कई हिस्सों में इंटरनेट पूरी तरह बंद है, जिससे न केवल सूचनाओं का प्रवाह रुक गया है, बल्कि बाहरी दुनिया को हकीकत का पता चलने में भी भारी बाधा आ रही है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, मरने वालों और गिरफ्तार होने वालों का वास्तविक आंकड़ा सरकारी रिपोर्ट से कहीं अधिक हो सकता है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

