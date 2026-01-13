ईरान में कोहराम... देशव्यापी प्रदर्शनों में अब तक 2,000 लोगों की मौत, ईरानी अधिकारियों ने पहली बार कबूला खौफनाक आंकड़ा

डिजिटल डेस्क। ईरान में आर्थिक बदहाली और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच भड़की हिंसा ने अब एक भयावह मोड़ ले लिया है। देश में जारी अशांति को लेकर ईरानी अधिकारियों ने पहली बार स्वीकार किया है कि अब तक की झड़पों में सुरक्षाकर्मियों समेत लगभग 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से मौजूदा शासन के लिए इसे अब तक की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती माना जा रहा है।

विदेशी साजिश और 'आतंकवादी' घुसपैठ का दावा रॉयटर्स से बातचीत में एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने मौतों के पीछे 'आतंकवादी समूहों' का हाथ बताया है। सरकार का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की आड़ में छिपे कुछ तत्वों ने ही सुरक्षाबलों और आम नागरिकों, दोनों पर हमले किए हैं। हालांकि, ईरान ने मारे गए लोगों की सूची या विस्तृत जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है।