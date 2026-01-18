अमेरिकन कॉमेडियन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'मेडल प्रेम' पर कसा तंज, व्हाइट हाउस ने किया पलटवार

डिजिटल डेस्क। अमेरिका के मिनियापोलिस में एक महिला की हत्या के बाद उपजे तनाव और हिंसा के बीच, मशहूर लेट नाइट होस्ट और कॉमेडियन जिमी किमेल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अनोखे अंदाज में निशाना साधा है। किमेल ने ट्रंप के 'अवॉर्ड प्रेम' का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर ट्रंप मिनियापोलिस से अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट (ICE) के एजेंटों को वापस बुला लेते हैं, तो वह अपने जीवन में जीते गए सभी प्रतिष्ठित अवॉर्ड ट्रंप को सौंप देंगे।

जिमी किमेल ने गुरुवार की रात को एक लाइव शो किया था। किमेल ने तंज कसते हुए 1999 के 'डेटाइम एमी' से लेकर 'क्लियो', 'बेबी', और 'राइटर्स गिल्ड' अवॉर्ड्स तक की लंबी लिस्ट ट्रंप के सामने रख दी। उन्होंने चुटकी लेते हुए यहां तक कह दिया कि वह अपना 2015 का 'सोल ट्रेन व्हाइट पर्सन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड भी उन्हें दे देंगे।