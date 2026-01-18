अमेरिकन कॉमेडियन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'मेडल प्रेम' पर कसा तंज, व्हाइट हाउस ने किया पलटवार

मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 01:54:57 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 01:54:57 PM (IST)
    अमेरिकन कॉमेडियन जिमी किमेल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज

    HighLights

    1. अमेरिकी कॉमेडियन ने उड़ाया ट्रंप का मजाक
    2. जिमी किमेल ने ट्रंप को अपने अवॉर्ड देने की बात कही
    3. व्हाइट हाउस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है

    डिजिटल डेस्क। अमेरिका के मिनियापोलिस में एक महिला की हत्या के बाद उपजे तनाव और हिंसा के बीच, मशहूर लेट नाइट होस्ट और कॉमेडियन जिमी किमेल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अनोखे अंदाज में निशाना साधा है। किमेल ने ट्रंप के 'अवॉर्ड प्रेम' का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर ट्रंप मिनियापोलिस से अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट (ICE) के एजेंटों को वापस बुला लेते हैं, तो वह अपने जीवन में जीते गए सभी प्रतिष्ठित अवॉर्ड ट्रंप को सौंप देंगे।

    जिमी किमेल ने गुरुवार की रात को एक लाइव शो किया था। किमेल ने तंज कसते हुए 1999 के 'डेटाइम एमी' से लेकर 'क्लियो', 'बेबी', और 'राइटर्स गिल्ड' अवॉर्ड्स तक की लंबी लिस्ट ट्रंप के सामने रख दी। उन्होंने चुटकी लेते हुए यहां तक कह दिया कि वह अपना 2015 का 'सोल ट्रेन व्हाइट पर्सन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड भी उन्हें दे देंगे।


    ट्रंप के नेतृत्व पर उठाए सवाल

    किमेल ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि एक सामान्य राष्ट्रपति ऐसे समय में शांति स्थापित करने की कोशिश करता, लेकिन ट्रंप जहां भी जाते हैं, वहां का पारा और बढ़ा देते हैं। उन्होंने इजरायल द्वारा ट्रंप को दिए गए 'पीस प्राइज मेडल' वाली तस्वीर दिखाकर कटाक्ष किया कि खुद कभी कोई अवॉर्ड न जीतने वाला व्यक्ति दूसरों के मेडल पाकर कितना उत्साहित नजर आता है।

    व्हाइट हाउस का पलटवार

    जिमी किमेल के इस मजाक पर व्हाइट हाउस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेउंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किमेल को जवाब देते हुए कहा, "जिमी को ये अवॉर्ड अपने पास ही रखने चाहिए।

    जब गिरती रेटिंग्स के कारण उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा, तब ये अवॉर्ड्स उनके गिरवी रखने के काम आएंगे।" बता दें कि मिनियापोलिस की घटना के बाद ट्रंप प्रशासन की कार्यप्रणाली और किमेल के इस बयान ने अमेरिका में एक नई बहस छेड़ दी है।

