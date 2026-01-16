'इस बार निशाना नहीं चूकेगा', ईरान ने ट्रंप को दी जान से मारने की धमकी, सरकारी टीवी पर दिखाया पेंसिल्वेनिया हमले का वीडियो

डिजिटल डेस्क। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जुबानी जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान में हो रहे आंतरिक प्रदर्शनों में अमेरिकी हस्तक्षेप से भड़के तेहरान ने अब सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है।

इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज नेटवर्क (IRINN) पर हाल ही में एक चौंकाने वाला फुटेज प्रसारित किया गया। यह वीडियो तेहरान में उन सुरक्षाकर्मियों के अंतिम संस्कार के दौरान दिखाया गया, जिन्हें ईरान सरकार ने 'शहीद' घोषित किया है। वीडियो में 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। फारसी भाषा में लिखे संदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस बार निशाना नहीं चूकेगा। इस समारोह में शामिल भीड़ 'अमेरिका मुर्दाबाद' के नारे लगा रही थी और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के समर्थन में पोस्टर लहरा रही थी।