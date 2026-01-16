'इस बार निशाना नहीं चूकेगा', ईरान ने ट्रंप को दी जान से मारने की धमकी, सरकारी टीवी पर दिखाया पेंसिल्वेनिया हमले का वीडियो

डिजिटल डेस्क। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जुबानी जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान में हो रहे आंतरिक प्रदर्शनों में अमेरिकी हस्तक्षेप से भड़के तेहरान ने अब सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है।
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज नेटवर्क (IRINN) पर हाल ही में एक चौंकाने वाला फुटेज प्रसारित किया गया। यह वीडियो तेहरान में उन सुरक्षाकर्मियों के अंतिम संस्कार के दौरान दिखाया गया, जिन्हें ईरान सरकार ने 'शहीद' घोषित किया है।
वीडियो में 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। फारसी भाषा में लिखे संदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस बार निशाना नहीं चूकेगा। इस समारोह में शामिल भीड़ 'अमेरिका मुर्दाबाद' के नारे लगा रही थी और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई के समर्थन में पोस्टर लहरा रही थी।
ईरान और ट्रंप के बीच यह दुश्मनी नई नहीं है। जनवरी 2020 में ट्रंप के आदेश पर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से ही ईरान ने बदला लेने की कसम खाई है। अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में खुलासा किया था कि उन्होंने ट्रंप की हत्या की एक ईरानी साजिश को नाकाम किया है, जिसमें फरहाद शेकेरी नामक व्यक्ति को रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) द्वारा काम सौंपा गया था।
ट्रंप ने ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी, लेकिन ईरान पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। इसके उलट, सरकारी मीडिया के माध्यम से दी गई यह सीधी धमकी वैश्विक कूटनीति में तनाव को चरम पर ले आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान पेंसिल्वेनिया हमले का हवाला देकर मनोवैज्ञानिक युद्ध (Psychological Warfare) कर रहा है, जो भविष्य में दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव का कारण बन सकता है।