Donald Trump के टैरिफ के बीच भारत के लिए खुशखबरी, जर्मनी से कारोबार दोगुना करने पर सहमति

एजेंसी, नई दिल्ली। अमेरिका की ट्रंप प्रशासन की शुल्क नीतियों से उपजी अनिश्चितता ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। इस पृष्ठभूमि में भारत ने अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी दिशा में बुधवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वाडेफुल के बीच हुई मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण रही।

जर्मनी के समर्थन का आग्रह बैठक का मुख्य फोकस द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग रहा। दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी व्यापार, जो वर्तमान में लगभग 50 अरब यूरो का है, को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। साथ ही, जयशंकर ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर तेजी लाने के लिए जर्मनी के समर्थन का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि जर्मन कंपनियों को भारत में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उसे प्राथमिकता से सुलझाया जाएगा।