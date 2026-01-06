नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा... तनाव के बाद भारत-नेपाल सीमा सील, हाई अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क। पड़ोसी देश नेपाल के दक्षिणी हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद भारतीय सीमा पर तनाव बढ़ गया है। नेपाल के पारसा और धनुषा धाम जिलों में हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा कारणों से भारत और नेपाल को जोड़ने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा को फिलहाल सील कर दिया गया है।

मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बिगड़े हालात नेपाल पुलिस के अनुसार, हिंसा की शुरुआत धनुषा जिले के सखुवा मारान इलाके से हुई, जहाँ कुछ शरारती तत्वों ने एक मस्जिद में तोड़फोड़ की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव चरम पर पहुँच गया। सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत और भड़काऊ बयानों ने आग में घी डालने का काम किया, जिससे मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।