Donald Trump सरकार की बढ़ी मुश्किलें, अमेरिकी कोर्ट ने Tariff को बताया गैरकानूनी

डिजिटल डेस्क: अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए अधिकतम टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। अदालत का कहना है कि ये टैरिफ अमेरिकी कानूनों के अनुरूप नहीं हैं। हालांकि अदालत ने इन्हें तुरंत हटाने के बजाय 14 अक्टूबर तक लागू रहने की अनुमति दी है ताकि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।

ट्रंप की आर्थिक नीति को झटका यह फैसला ऐसे समय आया है जब फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर कानूनी विवाद पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की पूरी आर्थिक नीति को बड़ा झटका है और इससे एक अभूतपूर्व कानूनी टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है।