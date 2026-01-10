Elon Musk का म्यूजिक कंपनियों पर 'एंटीट्रस्ट' प्रहार, Sony और यूनिवर्सल समेत 18 पब्लिशर्स पर ठोका मुकदमा

डिजिटल डेस्क। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X Corp) के मालिक एलन मस्क ने म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार, 9 जनवरी को एक्स कॉर्प ने 18 प्रमुख म्यूजिक पब्लिशर्स और यूएस म्यूजिक इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन के खिलाफ संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया। मस्क का आरोप है कि ये कंपनियां 'साठगांठ' करके प्लेटफॉर्म को महंगे म्यूजिक लाइसेंस खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं।

एंटीट्रस्ट कानून के उल्लंघन का आरोप टेक्सास के फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर इस याचिका में सोनी म्यूजिक (Sony Music), यूनिवर्सल म्यूजिक (Universal Music) और वार्नर चैपल (Warner Chappell) जैसे बड़े नामों को प्रतिवादी बनाया गया है। एक्स का दावा है कि ये पब्लिशर्स व्यक्तिगत (Individual) लाइसेंसिंग डील पर बातचीत करने से जानबूझकर इनकार कर रहे हैं, जो फेडरल एंटीट्रस्ट कानून का सीधा उल्लंघन है।