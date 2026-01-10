Elon Musk का म्यूजिक कंपनियों पर 'एंटीट्रस्ट' प्रहार, Sony और यूनिवर्सल समेत 18 पब्लिशर्स पर ठोका मुकदमा

मेरी खबरें
    Elon Musk: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X Corp) के मालिक एलन मस्क ने म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार, 9 जनवरी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 05:24:04 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 05:24:04 PM (IST)
    HighLights

    1. म्यूजिक लाइसेंसिंग की शर्तों पर भिड़े एलन मस्क
    2. 18 बड़े पब्लिशर्स के खिलाफ एंटीट्रस्ट मुकदमा
    3. 50,000 अकाउंट्स सस्पेंड होने का दिया हवाला

    डिजिटल डेस्क। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X Corp) के मालिक एलन मस्क ने म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार, 9 जनवरी को एक्स कॉर्प ने 18 प्रमुख म्यूजिक पब्लिशर्स और यूएस म्यूजिक इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन के खिलाफ संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया। मस्क का आरोप है कि ये कंपनियां 'साठगांठ' करके प्लेटफॉर्म को महंगे म्यूजिक लाइसेंस खरीदने के लिए मजबूर कर रही हैं।

    एंटीट्रस्ट कानून के उल्लंघन का आरोप

    टेक्सास के फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर इस याचिका में सोनी म्यूजिक (Sony Music), यूनिवर्सल म्यूजिक (Universal Music) और वार्नर चैपल (Warner Chappell) जैसे बड़े नामों को प्रतिवादी बनाया गया है। एक्स का दावा है कि ये पब्लिशर्स व्यक्तिगत (Individual) लाइसेंसिंग डील पर बातचीत करने से जानबूझकर इनकार कर रहे हैं, जो फेडरल एंटीट्रस्ट कानून का सीधा उल्लंघन है।


    'नोटिस' के जरिए दबाव बनाने की रणनीति

    मुकदमे में कहा गया है कि पब्लिशर्स ने एक्स पर मौजूद हजारों पोस्ट और कई हाई-प्रोफाइल अकाउंट्स पर कॉपीराइट नोटिस भेजकर दबाव बनाने की कोशिश की है। एक्स का तर्क है कि इस "नोटिस की बाढ़" का एकमात्र उद्देश्य प्लेटफॉर्म को डराना और उन्हें अपनी मनमानी शर्तों पर लाइसेंस डील साइन करने के लिए मजबूर करना है।

    पुराना विवाद और मस्क की पिछली जीत

    म्यूजिक पब्लिशर्स और एक्स के बीच यह कानूनी लड़ाई नई नहीं है:

    • 2023 का केस: 17 पब्लिशर्स ने एक्स पर बिना अनुमति के 1,700 गानों के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 250 मिलियन डॉलर के हर्जाने की मांग की थी।

    • 2024 का फैसला: लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने एक्स के पक्ष में फैसला सुनाया था।

    अब आगे क्या?

    शुक्रवार को एक्स ने अदालत को बताया कि हालांकि कुछ पब्लिशर्स व्यक्तिगत समझौते के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां अब भी एकाधिकार (Monopoly) जैसी स्थिति बनाए हुए हैं। एलन मस्क की इस कानूनी कार्रवाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और म्यूजिक इंडस्ट्री के बीच रॉयल्टी और लाइसेंसिंग के भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

