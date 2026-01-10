विरोध प्रदर्शन के बीच एलन मस्क ने X पर बदल दिया ईरान का झंडा, 1979 से पहले वाला 'शाही प्रतीक' लौटा

डिजिटल डेस्क। ईरान में जारी भीषण जनाक्रोश और राजनीतिक अस्थिरता के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने एक प्रतीकात्मक लेकिन बेहद प्रभावशाली बदलाव किया है। एक्स ने ईरान के वर्तमान आधिकारिक झंडे वाले इमोजी को हटाकर उसकी जगह 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले के ऐतिहासिक 'शेर और सूरज' (Lion and Sun) प्रतीक वाले झंडे को बहाल कर दिया है।

शुक्रवार को यूजर्स की नजर में आया यह बदलाव ईरान की सदियों पुरानी पहचान से जुड़ा है। 'शेर और सूरज' का यह चिन्ह फारसी राजशाही और पारंपरिक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक रहा है, जिसे 1979 की क्रांति के बाद धार्मिक नेतृत्व ने हटाकर वर्तमान 'इस्लामिक गणराज्य' के प्रतीक से बदल दिया था। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में एक्स का यह कदम सीधे तौर पर मौजूदा सरकार की वैधता को चुनौती देने जैसा माना जा रहा है।

ईरान में गहराता संकट

यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब ईरान अपनी सबसे खराब आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी और गिरती मुद्रा के खिलाफ पूरे देश में व्यापक जन आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों पर सरकारी सुरक्षाबलों की गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे गुस्सा और भड़क गया है।

यह भी पढ़ें- दुनिया का वो अनोखा देश जहां ब्रेड के साथ 'मिट्टी' खाते हैं लोग, जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य

प्लेटफॉर्म एक्स ने इस बदलाव की पुष्टि की है। विश्लेषकों का मानना है कि डिजिटल स्पेस में झंडे का यह बदलाव प्रदर्शनकारियों की आवाज को वैश्विक मंच प्रदान करने और ईरान की पुरानी पहचान को पुनर्जीवित करने की एक कोशिश है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस कदम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौजूदा शासन के खिलाफ एक कड़ा कूटनीतिक संदेश मान रहे हैं। इस बदलाव ने न केवल ग्लोबल स्तर पर ध्यान खींचा है, बल्कि ईरान के आंतरिक आंदोलन को एक नई प्रतीकात्मक ऊर्जा भी दी है।