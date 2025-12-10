इमरान खान और उनकी पार्टी PTI को बताया दुश्मन देश का हथियार, पाकिस्तान में लगेगा बैन

डिजिटल डेस्क: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में मंगलवार को एक अहम प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी को प्रतिबंधित करने की मांग रखी गई। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को 'दुश्मन देश का हथियार' बताया गया और उन्हें राजनीति से पूरी तरह प्रतिबंधित करने की मांग की गई है।

यह प्रस्ताव सत्ताधारी पीएमएल-एन के विधायक ताहिर परवेज ने पेश किया, जिसे पीटीआई विधायकों के विरोध और वॉकआउट के बीच मंजूर कर लिया गया। प्रस्ताव के दौरान विधानसभा में तीखी बहस देखने को मिली, लेकिन संख्या बल के कारण प्रस्ताव आसानी से पारित हो गया।