मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    GST New Rate: आम जनता के लिए बड़ी राहत, जीएसटी में 5 और 18 फीसदी स्‍लैब होगा लागू, नई दरें 22 सितंबर से

    बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी राज्य दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सहमत थे, और यह आम सहमति पर आधारित निर्णय था।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 10:07:24 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 10:13:52 PM (IST)
    GST New Rate: आम जनता के लिए बड़ी राहत, जीएसटी में 5 और 18 फीसदी स्‍लैब होगा लागू, नई दरें 22 सितंबर से

    जीएसटी परिषद ने बुधवार को 5% और 18% की दो स्तरीय दर संरचना को मंजूरी दे दी, जिसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी राज्य दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सहमत थे, और यह आम सहमति पर आधारित निर्णय था।

    दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की महाबैठक चली जो रात 9.15 बजे के आसपास खत्म हुई। मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। यानी मीटिंग 10 घंटे से ज्यादा समय तक चली। मीटिंग में 5% और 18% के दोहरे जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी गई। काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब का पूरी तरह हटा दिया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.