Israel-Hamas War: गाजा में इजरायली हमले जारी, हवाई हमले में 33 फलस्तीनियों की मौत, महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक

एजेंसी, दिल्ली। गाजा पट्टी में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। विस्थापित फलस्तीनियों के टेंट और खाना लेने गए लोगों पर हवाई हमले और फायरिंग में शनिवार को कुल 33 लोग मारे गए, जिनमें आधी संख्या महिलाएं और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा सिटी और उसके आसपास के इलाकों को अकालग्रस्त घोषित किया है।

हवाई हमलों में मौतें नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप ने इजरायल पर कार्रवाई रोकने में सरकार की विफलता के बाद इस्तीफा दे दिया। शनिवार तड़के खान यूनिस शहर के बाहर विस्थापितों के टेंट पर हुए हवाई हमले में 17 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। उत्तरी गाजा के जिकिम क्रॉसिंग के पास खाना लेने गए लोगों पर फायरिंग में पांच लोग मारे गए। अन्य स्थानों पर हुए हमलों में 11 और लोगों की मौत हुई।