'हिंदुओं का गला काटने से मिलेगी आजादी', कश्मीर मुद्दे पर लश्कर आतंकी ने उगला जहर, Video Viral

डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान की धरती से एक बार फिर मानवता और भारत के खिलाफ नफरत की आग सुलगाने की कोशिश की गई है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक खूंखार आतंकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर हिंदुओं के नरसंहार की खुली धमकी दे रहा है। यह घटना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POJK) की है, जिसने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को बेनकाब कर दिया है।

भड़काऊ भाषण: 'जिहाद' और हिंसा की अपील

लश्कर से जुड़े आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ने POJK के रावलकोट जिले के बहेरा गांव में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। वीडियो में आतंकी और वहां मौजूद भीड़ के खतरनाक इरादे साफ नजर आ रहे हैं:

हिंसक नारा: कार्यक्रम में भीड़ ने यह विवादित नारा लगाया कि "आजादी भीख मांगने से नहीं, हिंदुओं के गले काटने से मिलेगी।"

आतंक ही रास्ता: अबू मूसा ने दावा किया कि कश्मीर का समाधान केवल आतंक और तथाकथित 'जिहाद' के जरिए ही संभव है।

संगठन का संबंध: अबू मूसा लश्कर समर्थित संगठन 'जम्मू-कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट' (JKUM) का सक्रिय सदस्य है।

पाक प्रधानमंत्री को भी दी जानकारी?

आतंकी ने अपने भाषण में एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि उसने अपने इन कट्टरपंथी विचारों और 'आतंकवाद ही एकमात्र रास्ता' वाले संदेश को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके मंत्रियों तक सीधे पहुंचाया है। नियंत्रण रेखा (LoC) के इतने करीब बिना किसी सरकारी रोक-टोक के इस तरह का आयोजन होना पाकिस्तान की मिलीभगत की ओर इशारा करता है।