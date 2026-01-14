अमेरिकी यूनिवर्सिटी को महंगा पड़ा पालक पनीर का 'अपमान', अब भारतीय छात्रों को देने होंगे 1.80 करोड़ रुपये

डिजिटल डेस्क। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में पालक पनीर की खुशबू को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद अंततः भारतीय छात्रों की बड़ी कानूनी जीत में बदल गया। यह मामला न केवल नस्लीय भेदभाव को उजागर करता है, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों की मनमानी पर भी सवाल खड़े करता है।

सितंबर 2023 में भारतीय पीएचडी छात्र आदित्य प्रकाश विश्वविद्यालय के ओवन में अपना लंच (पालक पनीर) गर्म कर रहे थे। यूनिवर्सिटी स्टाफ ने सब्जी की 'महक' को 'बदबू' बताते हुए उन्हें ओवन इस्तेमाल करने से रोक दिया। आदित्य ने इसका विरोध करते हुए इसे सांस्कृतिक भेदभाव बताया। उनकी पार्टनर उर्मी भट्टाचार्य भी इस विरोध में उनके साथ खड़ी हुईं।

यूनिवर्सिटी ने उर्मी को नौकरी से निकाल दिया

विवाद सुलझाने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। उर्मी को बिना किसी ठोस कारण के टीचिंग असिस्टेंट की नौकरी से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, दोनों छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया गया और उनको पीएचडी डिग्री देने से भी इनकार कर दिया गया। हालांकि इतना सबकुछ हो जाने के बाद भी इस कपल ने हार मानने के बजाय कोलोराडो की जिला अदालत में यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुकदमा दायर किया।

यह भी पढ़ें- ड्रोन का काल रूस का 'डैंडेलियन टैंक', अजीब दिखने वाला यह कवच बना यूक्रेन के लिए सिरदर्द, खासियत है लाजवाब

यूनिवर्सिटी को अब देने होंगे 2 लाख डॉलर

अदालत में मामला खिंचता देख विश्वविद्यालय ने आपसी समझौते (Settlement) का रास्ता चुना। विश्वविद्यालय को दोनों छात्रों को मुआवजे के तौर पर 2 लाख डॉलर (लगभग 1.80 करोड़ रुपये) देने का आदेश दिया गया। साथ ही यूनिवर्सिटी को दोनों छात्रों को उनकी पीएचडी डिग्री भी देनी पड़ी। हालांकि, समझौते के तहत यूनिवर्सिटी ने आदित्य और उर्मी पर भविष्य के लिए बैन लगा दिया है, जिसका मतलब है कि वे अब वहां दोबारा पढ़ाई या नौकरी नहीं कर सकेंगे।