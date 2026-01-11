ड्रोन का काल रूस का 'डैंडेलियन टैंक', अजीब दिखने वाला यह कवच बना यूक्रेन के लिए सिरदर्द, खासियत है लाजवाब

डिजिटल डेस्क। यूक्रेन युद्ध के मैदान में छिड़ी 'ड्रोन बनाम टैंक' की जंग ने इंजीनियरिंग के ऐसे डिजाइनों को जन्म दिया है, जो दिखने में जितने अजीब हैं, तकनीक में उतने ही अनोखे। 'टर्टल टैंक' और 'हेरी टैंक' के बाद अब रूस ने 'डैंडेलियन टैंक' (Dandelion Tank) को मोर्चे पर उतारा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह 'अजीब' दिखने वाला कवच फिलहाल रूसी टैंकों के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो रहा है।

क्या है 'डैंडेलियन' आर्मर और कैसे करता है काम? रूसी भाषा में 'ओदुवानचिक' कहे जाने वाले इस कवच को डैंडेलियन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह उस फूल की तरह हर तरफ फैला हुआ है। बनावट: इसमें लचीली धातु की लंबी छड़ें पेड़ की टहनियों की तरह कई परतों में बाहर निकली होती हैं। इन छड़ों के बीच एक मजबूत जाली का जाल बुना गया है।

सुरक्षा चक्र: यह टैंक के चारों ओर एक 3D (तीन-आयामी) घेरा बना देता है। जब कोई विस्फोटक FPV ड्रोन टैंक से टकराने की कोशिश करता है, तो ये छड़ें उसे टैंक के मुख्य शरीर से काफी दूर ही विस्फोट करने पर मजबूर कर देती हैं।

विज्ञान: विस्फोटक विज्ञान के अनुसार, धमाका टैंक की बॉडी से जितना दूर होगा, उसकी 'शॉकवेव' और मेटल जेट का असर उतना ही कम होगा। 'हेजहॉग' से 'डैंडेलियन' तक का सफर यह डिजाइन रूस के पिछले साल के 'हेजहॉग आर्मर' का ही एक विकसित रूप है। सैन्य विश्लेषक डेविड ऐक्स के अनुसार, अगर इस नए आर्मर को टी-90 जैसे आधुनिक टैंकों के 'एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर' (ERA) और पारंपरिक धातु के पिंजरों (Cages) के साथ जोड़ दिया जाए, तो यह दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी-ड्रोन पैसिव सुरक्षा बन जाती है। मजाक से मजबूरी तक शुरुआत में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी टैंकों पर लगे इन धातु के पिंजरों का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ड्रोन के बढ़ते खतरों को देखते हुए अब यूक्रेनी सेना भी अपनी बख्तरबंद गाड़ियों पर इसी तरह की संरचनाएं, जंजीरें और धातु की प्लेटें लगा रही है।