मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ड्रोन का काल रूस का 'डैंडेलियन टैंक', अजीब दिखने वाला यह कवच बना यूक्रेन के लिए सिरदर्द, खासियत है लाजवाब

    Russia Ukraine War: यूक्रेन युद्ध के मैदान में छिड़ी 'ड्रोन बनाम टैंक' की जंग ने इंजीनियरिंग के ऐसे डिजाइनों को जन्म दिया है, जो दिखने में जितने अजीब ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 02:58:54 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 02:58:54 PM (IST)
    ड्रोन का काल रूस का 'डैंडेलियन टैंक', अजीब दिखने वाला यह कवच बना यूक्रेन के लिए सिरदर्द, खासियत है लाजवाब
    ड्रोन का काल रूस का 'डैंडेलियन टैंक'।

    HighLights

    1. युद्ध के मैदान में रूस का 'जुगाड़' या तकनीक
    2. ड्रोन को हवा में उड़ा देगा नया डैंडेलियन आर्मर
    3. T-90 टैंकों को मिलेगी 'पैसिव एंटी-ड्रोन' सुरक्षा

    डिजिटल डेस्क। यूक्रेन युद्ध के मैदान में छिड़ी 'ड्रोन बनाम टैंक' की जंग ने इंजीनियरिंग के ऐसे डिजाइनों को जन्म दिया है, जो दिखने में जितने अजीब हैं, तकनीक में उतने ही अनोखे। 'टर्टल टैंक' और 'हेरी टैंक' के बाद अब रूस ने 'डैंडेलियन टैंक' (Dandelion Tank) को मोर्चे पर उतारा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह 'अजीब' दिखने वाला कवच फिलहाल रूसी टैंकों के लिए सबसे मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो रहा है।

    क्या है 'डैंडेलियन' आर्मर और कैसे करता है काम?

    रूसी भाषा में 'ओदुवानचिक' कहे जाने वाले इस कवच को डैंडेलियन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह उस फूल की तरह हर तरफ फैला हुआ है।

    • बनावट: इसमें लचीली धातु की लंबी छड़ें पेड़ की टहनियों की तरह कई परतों में बाहर निकली होती हैं। इन छड़ों के बीच एक मजबूत जाली का जाल बुना गया है।

    • सुरक्षा चक्र: यह टैंक के चारों ओर एक 3D (तीन-आयामी) घेरा बना देता है। जब कोई विस्फोटक FPV ड्रोन टैंक से टकराने की कोशिश करता है, तो ये छड़ें उसे टैंक के मुख्य शरीर से काफी दूर ही विस्फोट करने पर मजबूर कर देती हैं।


  • विज्ञान: विस्फोटक विज्ञान के अनुसार, धमाका टैंक की बॉडी से जितना दूर होगा, उसकी 'शॉकवेव' और मेटल जेट का असर उतना ही कम होगा।

    • 'हेजहॉग' से 'डैंडेलियन' तक का सफर

    यह डिजाइन रूस के पिछले साल के 'हेजहॉग आर्मर' का ही एक विकसित रूप है। सैन्य विश्लेषक डेविड ऐक्स के अनुसार, अगर इस नए आर्मर को टी-90 जैसे आधुनिक टैंकों के 'एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर' (ERA) और पारंपरिक धातु के पिंजरों (Cages) के साथ जोड़ दिया जाए, तो यह दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी-ड्रोन पैसिव सुरक्षा बन जाती है।

    मजाक से मजबूरी तक

    शुरुआत में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी टैंकों पर लगे इन धातु के पिंजरों का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। ड्रोन के बढ़ते खतरों को देखते हुए अब यूक्रेनी सेना भी अपनी बख्तरबंद गाड़ियों पर इसी तरह की संरचनाएं, जंजीरें और धातु की प्लेटें लगा रही है।

    हथियार विशेषज्ञ डेविड किरीचेंको का कहना है कि युद्ध के मैदान में जो तरीका सैनिकों की जान बचा सके, वही सबसे श्रेष्ठ है।

    वजन और कमजोर 'अंडरबेली'

    भले ही यह कवच ड्रोन से बचा रहा हो, लेकिन इसके कुछ गंभीर नुकसान भी हैं:

    • वजन और रफ्तार: भारी धातु के पिंजरों से टैंक का वजन कई टन बढ़ जाता है, जिससे उसकी रफ्तार और मुड़ने की क्षमता कम हो जाती है।

    • नीचे से हमला: यूक्रेन के ड्रोन पायलट अब टैंकों के नीचे (Underbelly) हमला करने में माहिर हो रहे हैं, जहां कोई कवच नहीं होता।

    • पारंपरिक हथियार: यह सुरक्षा केवल ड्रोन के खिलाफ है। आधुनिक आर्टिलरी गोलों और सटीक मिसाइलों के सामने यह धातु का पिंजरा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है।

    यह भी पढ़ें- Elon Musk का म्यूजिक कंपनियों पर 'एंटीट्रस्ट' प्रहार, Sony और यूनिवर्सल समेत 18 पब्लिशर्स पर ठोका मुकदमा

    AI बनाम जुगाड़

    रूस ने हाल ही में मलबे जैसा दिखने वाला 'छलावरण जाल' (Camouflage Net) भी बनाया है ताकि ड्रोन उसे पहचान न सकें। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से लैस ड्रोन ऐसे छलावरण को पल भर में पहचान लेंगे।

    अंततः, आधुनिक युद्ध में कोई भी सुरक्षा स्थायी नहीं है। जैसा कि विश्लेषक वलेरी रियाबिख कहते हैं, "हर सुरक्षा उपाय तब तक ही प्रभावी है जब तक दुश्मन उसका तोड़ नहीं ढूंढ लेता।" फिलहाल के लिए, यह 'जुगाड़' रूसी टैंकों को ड्रोन के काल से बचाने का सबसे कारगर हथियार बना हुआ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.