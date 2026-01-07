बच्चों को शादी के लिए AI से मना रहे पेरेंट्स, Viral Video में पछताते नजर आए अविवाहित युवा

डिजिटल डेस्क। चीन में गिरती विवाह दर ने माता-पिता की चिंता बढ़ा दी है। अब वहां के पेरेंट्स अपने बच्चों को शादी और परिवार शुरू करने के लिए राजी करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा ले रहे हैं। चीन में वर्तमान राष्ट्रीय विवाह दर प्रति 1,000 व्यक्तियों पर महज 4.3 रह गई है, जो एक गंभीर सामाजिक संकट की ओर इशारा करती है।

एआई से बने ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल सोशल मीडिया और लघु वीडियो प्लेटफार्मों पर एआई से बने ऐसे वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें दिखाया जा रहा है कि कैसे युवावस्था में शादी न करने और परिवार न बनाने का फैसला बुढ़ापे में भारी पड़ता है। इन वीडियो में अक्सर अस्पताल जैसे वातावरण में रोती हुई बुजुर्ग महिलाएं दिखाई देती हैं, जो अकेलेपन और अपने अतीत के विकल्पों पर पछतावा करती नजर आती हैं।