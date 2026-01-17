मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ऊपर कोट-जैकेट, नीचे सिर्फ अंडरवियर... लंदन मेट्रो में दिखा अजीबोगरीब नजारा, टूरिस्ट ने ली सेल्फी

    No Trousers Tube Ride: लंदन की अंडरग्राउंड मेट्रो में हाल ही में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जब सैकड़ों यात्री बिना पैंट पहने सफर करते नजर आए। क ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 05:16:54 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 05:16:54 PM (IST)
    ऊपर कोट-जैकेट, नीचे सिर्फ अंडरवियर... लंदन मेट्रो में दिखा अजीबोगरीब नजारा, टूरिस्ट ने ली सेल्फी
    लंदन में बिना पैंट क्यों घूम रहे महिला-पुरुष (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. लंदन में बिना पैंट घूम रहे महिला-पुरुष
    2. 'नो ट्राउजर्स ट्यूब राइड' का आयोजन
    3. 2002 में हुई थी परंपरा की शुरुआत

    डिजिटल डेस्क। लंदन की अंडरग्राउंड मेट्रो में हाल ही में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जब सैकड़ों यात्री बिना पैंट पहने सफर करते नजर आए। कड़कड़ाती ठंड के बीच लोग ऊपर से तो जैकेट, कोट, स्वेटर और मफलर में ढके थे, लेकिन नीचे उन्होंने पैंट या ट्राउजर की जगह सिर्फ अंडरवियर पहन रखी थी। यह कोई लापरवाही नहीं, बल्कि 'नो ट्राउजर्स ट्यूब राइड' (No Trousers Tube Ride) नाम का एक सालाना ग्लोबल आयोजन था।

    बन गया हंसी और हैरानी का माहौल

    मेट्रो में सवार सामान्य यात्री इस नजारे को देखकर दंग रह गए। जहां कुछ टूरिस्ट इसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए, वहीं कई लोग इस पल को अपने कैमरों में कैद करते और कंटेस्टेंट्स के साथ सेल्फी लेते दिखे। लंदन के चाइनाटाउन में इकट्ठा होने के बाद ये लोग पिकाडिली सर्कस अंडरग्राउंड स्टेशन पहुंचे और अलग-अलग ट्रेनों में सवार होकर शहर भर में घूमे।


    क्यों मनाया जाता है यह दिन?

    इस अनोखे आयोजन का एकमात्र उद्देश्य सर्दियों के गंभीर और नीरस माहौल में लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना है। कार्यक्रम के आयोजक डेव सेल्किर्क के अनुसार, दुनिया में चल रही परेशानियों के बीच सिर्फ खुशी और मनोरंजन के लिए कुछ करना सुखद अहसास देता है। इस आयोजन में शामिल होने वाले लोग समाज के हर वर्ग से आते हैं। उदाहरण के तौर पर, वकील बेसिल लॉन्ग ने गुलाबी अंडरवियर पहनकर इस राइड का आनंद लिया और बताया कि उन्होंने इसे ऑनलाइन देखने के बाद इसमें शामिल होने का मन बनाया।

    यह भी पढ़ें- दुनिया का वो अनोखा देश जहां ब्रेड के साथ 'मिट्टी' खाते हैं लोग, जानें क्या है इसके पीछे का रहस्य

    2002 में हुई थी परंपरा की शुरुआत

    इस मजाकिया परंपरा की शुरुआत साल 2002 में न्यूयॉर्क के कॉमेडियन चार्ली टॉड ने की थी। लंदन में यह पहली बार 2009 में आयोजित हुआ और अब यह बर्लिन, प्राग और वाशिंगटन डीसी जैसे दुनिया के कई प्रमुख शहरों में एक लोकप्रिय इवेंट बन चुका है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.