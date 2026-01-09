मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पुतिन की नई बैलिस्टिक मिसाइल से दहला यूक्रेन, '4000 डिग्री सेल्सियस' के वार से चार लोगों की मौत, 24 घायल

    Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने एक बार फिर विनाशकारी मोड़ ले लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि उसने ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 05:03:00 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 05:03:00 PM (IST)
    पुतिन की नई बैलिस्टिक मिसाइल से दहला यूक्रेन, '4000 डिग्री सेल्सियस' के वार से चार लोगों की मौत, 24 घायल
    रूस ने यूक्रेन पर दागी नई ओरेश्निक मिसाइल (रॉयटर्स)

    HighLights

    1. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने लिया विनाशकारी मोड़
    2. रूस ने यूक्रेन पर दागी घातक 'ओरेश्निक' बैलिस्टिक मिसाइल
    3. इस हमले में 4 लोगों की मौत और 24 से अधिक लोग घायल

    डिजिटिल डेस्क। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने एक बार फिर विनाशकारी मोड़ ले लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि उसने अपनी सबसे आधुनिक और घातक 'ओरेश्निक' (Oreshnik) मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) से यूक्रेन पर हमला किया है।

    रूस का दावा है कि यह हमला दिसंबर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले का बदला है। इस ताजा मिसाइल हमले ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के अनुसार, इस हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई और 24 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमले के कारण कई इलाकों में पानी और हीटिंग की सप्लाई ठप हो गई है।


    कितनी घातक है ओरेश्निक मिसाइल?

    ओरेश्निक कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि यह पारंपरिक हथियारों के साथ भी परमाणु जैसी तबाही मचाने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 1,000 से 5,500 किलोमीटर के बीच है और यह महज 15 मिनट में अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इतनी तेज स्पीड के कारण दुनिया का कोई भी वर्तमान एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। पुतिन के अनुसार, हमले के वक्त इसका तापमान 4,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूरज की सतह के करीब है। यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को राख बना देती है।

    यह भी पढ़ें- वेनेजुएला में 'ट्रंप' युग... भारत के लिए अच्छे दिन, अमेरिका तय करेगा दुनिया में पेट्रोल-डीजल के दाम?

    यूक्रेन ने इसे रूस की "बर्बरता और आतंक" करार देते हुए कहा है कि पुतिन बमबारी के जरिए उन्हें अपनी शर्तें मानने पर मजबूर नहीं कर सकते। हालांकि, ओरेश्निक का दोबारा इस्तेमाल यह संकेत देता है कि रूस अब युद्ध को और अधिक आक्रामक स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है।

    (समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.