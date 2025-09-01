SCO Summit: 'सिक्योरिटी-कनेक्टिविटी-ऑपर्च्युनिटी...', PM मोदी का ग्लोबल मंच से आतंकवाद पर प्रहार

डिजिटल डेस्क: चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन (SCO Summit) पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर हैं। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात, अमेरिका के फैसलों और वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत, चीन और रूस का एक साथ आना कई मायनों में अहम है। चीन से वो तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। SCO शिखर सम्मेलन से पहले PM मोदी, शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) एक साथ मंच पर नजर आए।

शी जिनपिंग ने किया SCO Summit का उद्घाटन तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, "SCO के सभी सदस्य देश मित्र और साझेदार हैं। हमें अपने मतभेदों का सम्मान करना चाहिए, रणनीतिक संवाद बनाए रखना चाहिए, आम सहमति बनानी चाहिए और एकजुटता एवं सहयोग को मज़बूत करना चाहिए। हमें सहयोग के दायरे को और बड़ा बनाना चाहिए और प्रत्येक देश की क्षमताओं का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि हम क्षेत्र में शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि के लिए अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकें"