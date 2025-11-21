दुबई एयर शो में तेजस क्रैश, एयरपोर्ट के ऊपर उठा धुएं का गुबार, हादसे में पायलट की मौत

डिजिटल डेस्क। दुबई एयर शो में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ। उड़ान प्रदर्शन के दौरान भारतीय तेजस लड़ाकू विमान अचानक क्रैश हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का बड़ा गुबार उठता नजर आया, जिससे प्रदर्शन स्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2:10 बजे हुआ। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है। तेजस, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित सिंगल-सीट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे भारतीय वायुसेना अपनी प्रमुख आधुनिक लड़ाकू परियोजनाओं में गिनती है।

Video: दुबई एयर शो को दौरान तेजस क्रैश। #Tejascrash #Tejas #Dubai pic.twitter.com/gszdjS7gLf — NaiDunia (@Nai_Dunia) November 21, 2025 पायलट सुरक्षित हैं या नहीं? समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दुबई मीडिया कार्यालय के हवाले से बताया कि दुबई एयर शो में भारतीय जेट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक पायलट की मौत हो गई है। बता दें, दुबई एयर शो दुनिया के सबसे बड़े एविएशन इवेंट्स में से एक है और इस सप्ताह इसमें कई बड़े अरबों डॉलर के विमान सौदे भी हुए हैं। दो साल में तेजस का दूसरा बड़ा हादसा यह घटना दो वर्षों में तेजस से जुड़ा दूसरा क्रैश है। इससे पहले मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उस हादसे में पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया था। 2001 में पहली टेस्ट फ्लाइट के बाद यह तेजस का दूसरा बड़ा क्रैश माना जा रहा है।