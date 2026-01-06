बांग्लादेश में नहीं थम रही अल्पसंख्यक हिंदूओं के खिलाफ हिंसा, 24 घंटे में दूसरी हत्या

डिजिटल डेस्क: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू के खिलाफ हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां सोमवार रात को एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। यह पिछले 24 घंटे में दूसरी घटना है। उस देश में हिंदूओं के खिलाफ लगातार हिंसाएं हो रही हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश के नरसिंगदी जिले में एक किराना स्टोर पर काम करने वाले हिंदू युवक की सोमवार रात 10 बजे के आस-पास हत्या कर दी गई। मृतक का नाम मोनी चक्रवर्ती बताया जा रहा है। युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया , जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई।

बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू समूदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले 3 जनवरी को 50 साल के खोकन चंद्र दास पर भी बेरहमी से हमला किया गया था। उसे काटा गया और फिर जलाया गया था। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 24 दिसंबर को भी राजबाड़ी शहर के पांगशा उपजिला में उगाही करने का आरोप लगाकर एक अन्य हिंदू अमृत मंडल को पीट-पीटकर मार डाला गया था।

दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या

इसी तरह 18 दिसंबर को मैमनसिंह शहर में 25 साल के दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और उसके शव को आग लगा दी। उपद्रवियों ने दीपू चंद्र दास पर ईशनिंदा का आरोप लगाया था। कुछ अज्ञात लोगों ने 23 दिसंबर को चटगांव के बाहरी इलाके में कतर में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों शुख शिल और अनिल शिल के घर में आग लगा दिया।