8th Pay Commission Update: सैलरी बढ़ोतरी, पेंशन रिवीजन और DA-DR मर्जर पर सरकार का बड़ा अपडेट

डिजिटल डेस्क। केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर आखिरकार सरकार ने स्पष्टता दे दी है। नवंबर में गठित 8th Pay Commission को TOR (Terms of Reference) की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसकी रिपोर्ट का इंतजार है। इसी बीच DA-DR मर्जर और पेंशन रिवीजन को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार ने संसद में आधिकारिक जवाब देकर स्थिति साफ कर दी है।

DA-DR बेसिक पे में नहीं जोड़ा जाएगा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे के साथ मर्ज करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि DA/DR का मर्जर प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें हर छह महीने में रिवाइज किया जाता है।