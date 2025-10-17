Diwali पर कमाई का सुनहरा मौका... फेस्टिव सीजन में शुरू करें ये 5 छोटे बिजनेस, कम खर्च में होगा ज्यादा मुनाफा

बिजनेस डेस्क। फेस्टिव सीजन की रौनक चारों ओर छा चुकी है। नवरात्र, दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद अब हर किसी को बेसब्री से इंतजार है रोशनी के त्योहार दिवाली का। इस दिन देशभर में लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मिठाइयों का आदान-प्रदान होता है और घर-आंगन दीपों की जगमगाहट से भर जाता है।

दिवाली न सिर्फ खुशियों का त्योहार है, बल्कि कमाई का बड़ा मौका भी साबित हो सकता है। अगर आप इस मौके पर थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट कर कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये 5 आइडिया बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे...

1. घर सजाने वाले डेकोरेटिव आइटम्स का बिजनेस दिवाली का मतलब ही है रोशनी और सजावट। इस दौरान हर घर को खूबसूरत बनाने की होड़ रहती है। लोग दीवारों से लेकर दरवाजों तक सब कुछ सजाते हैं। आप इस मौके पर डेकोरेटिव आइटम्स जैसे पेपर या प्लास्टिक से बने झूमर, रंगोली कलर, डिजाइनर दीये, हैंडमेड मोमबत्तियां और सजावटी टॉरन आदि बेच सकते हैं। इन चीजों की मांग हर साल तेजी से बढ़ती है। खास बात यह है कि इनका इन्वेस्टमेंट कम और मार्जिन अच्छा होता है। अगर आप इन्हें थोड़ी क्रिएटिविटी और लोकल टच के साथ तैयार करते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Instagram, Meesho, Flipkart या स्थानीय मेले में इन्हें आसानी से बेच सकते हैं।

2. झालर और डेकोरेटिव लाइट्स का बिजनेस दिवाली पर हर गली, हर घर रोशनी से जगमगा उठता है। ऐसे में झालर और डेकोरेटिव लाइट्स की डिमांड अपने चरम पर होती है। आप छोटे पैमाने पर ही इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं , थोक में लाइट्स खरीदें और इन्हें ऑनलाइन या स्थानीय दुकानों पर रीसेल करें। इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा कि मुनाफा अच्छा मिल सकता है। अगर आप कुछ अलग तरह की सोलर लाइट्स या एनर्जी-सेविंग LED झालरें बेचते हैं, तो ग्राहक आपको प्राथमिकता देंगे। 3. घर की बनी मिठाइयों और स्नैक्स की बिक्री हर साल दिवाली के दौरान नकली खोए या मिलावटी मिठाइयों की खबरें आम हो जाती हैं। ऐसे में लोग अब होममेड मिठाइयों की ओर रुख कर रहे हैं। अगर आपको कुकिंग का शौक है, तो यह बिजनेस आपके लिए परफेक्ट है। आप घर की बनी मिठाइयां, नमकीन, चकली, लड्डू, गुझिया या बेक्ड स्नैक्स तैयार करके बेच सकते हैं। इनकी डिमांड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और हाउस पार्टीज़ दोनों में बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर अपने उत्पादों की तस्वीरें डालकर आप घर बैठे ही ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। 4. गिफ्ट हैंपर और कॉम्बो पैक बिजनेस दिवाली का त्योहार बिना गिफ्ट के अधूरा है। हर कोई अपने प्रियजनों को मिठाई, चॉकलेट या सजावटी सामान गिफ्ट करता है। ऐसे में आप गिफ्ट हैंपर तैयार कर सकते हैं जिनमें मिठाई, स्नैक्स, दीये, मोमबत्तियां, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट जैसी चीजें शामिल हों।