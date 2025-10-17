Diwali पर कमाई का सुनहरा मौका... फेस्टिव सीजन में शुरू करें ये 5 छोटे बिजनेस, कम खर्च में होगा ज्यादा मुनाफा

बिजनेस डेस्क। फेस्टिव सीजन की रौनक चारों ओर छा चुकी है। नवरात्र, दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद अब हर किसी को बेसब्री से इंतजार है रोशनी के त्योहार दिवाली का। इस दिन देशभर में लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मिठाइयों का आदान-प्रदान होता है और घर-आंगन दीपों की जगमगाहट से भर जाता है।
दिवाली न सिर्फ खुशियों का त्योहार है, बल्कि कमाई का बड़ा मौका भी साबित हो सकता है। अगर आप इस मौके पर थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट कर कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये 5 आइडिया बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे...
दिवाली का मतलब ही है रोशनी और सजावट। इस दौरान हर घर को खूबसूरत बनाने की होड़ रहती है। लोग दीवारों से लेकर दरवाजों तक सब कुछ सजाते हैं। आप इस मौके पर डेकोरेटिव आइटम्स जैसे पेपर या प्लास्टिक से बने झूमर, रंगोली कलर, डिजाइनर दीये, हैंडमेड मोमबत्तियां और सजावटी टॉरन आदि बेच सकते हैं।
इन चीजों की मांग हर साल तेजी से बढ़ती है। खास बात यह है कि इनका इन्वेस्टमेंट कम और मार्जिन अच्छा होता है। अगर आप इन्हें थोड़ी क्रिएटिविटी और लोकल टच के साथ तैयार करते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Instagram, Meesho, Flipkart या स्थानीय मेले में इन्हें आसानी से बेच सकते हैं।
दिवाली पर हर गली, हर घर रोशनी से जगमगा उठता है। ऐसे में झालर और डेकोरेटिव लाइट्स की डिमांड अपने चरम पर होती है। आप छोटे पैमाने पर ही इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं , थोक में लाइट्स खरीदें और इन्हें ऑनलाइन या स्थानीय दुकानों पर रीसेल करें।
इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा कि मुनाफा अच्छा मिल सकता है। अगर आप कुछ अलग तरह की सोलर लाइट्स या एनर्जी-सेविंग LED झालरें बेचते हैं, तो ग्राहक आपको प्राथमिकता देंगे।
हर साल दिवाली के दौरान नकली खोए या मिलावटी मिठाइयों की खबरें आम हो जाती हैं। ऐसे में लोग अब होममेड मिठाइयों की ओर रुख कर रहे हैं। अगर आपको कुकिंग का शौक है, तो यह बिजनेस आपके लिए परफेक्ट है।
आप घर की बनी मिठाइयां, नमकीन, चकली, लड्डू, गुझिया या बेक्ड स्नैक्स तैयार करके बेच सकते हैं। इनकी डिमांड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और हाउस पार्टीज़ दोनों में बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर अपने उत्पादों की तस्वीरें डालकर आप घर बैठे ही ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं।
दिवाली का त्योहार बिना गिफ्ट के अधूरा है। हर कोई अपने प्रियजनों को मिठाई, चॉकलेट या सजावटी सामान गिफ्ट करता है। ऐसे में आप गिफ्ट हैंपर तैयार कर सकते हैं जिनमें मिठाई, स्नैक्स, दीये, मोमबत्तियां, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट जैसी चीजें शामिल हों।
आजकल कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का चलन बहुत बढ़ गया है, जहां कंपनियां अपने कर्मचारियों और क्लाइंट्स को हैंपर भेंट करती हैं। इस बिजनेस में क्रिएटिविटी और पैकेजिंग जितनी आकर्षक होगी, आपकी कमाई उतनी ही बढ़ेगी।
हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जिससे पर्यावरण पर गहरा असर पड़ता है। ऐसे में अब लोग ग्रीन क्रैकर्स को अपनाने लगे हैं। ये इको-फ्रेंडली होते हैं और सामान्य पटाखों की तरह ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाते।
ग्रीन पटाखे कम धुआं और आवाज करते हैं तथा इनमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल हवा की धूल को सोखने की क्षमता रखते हैं। सरकार भी इनका समर्थन करती है, इसलिए इसका बाजार आने वाले समय में और बढ़ने वाला है।
फेस्टिव सीजन सिर्फ खर्च करने का समय नहीं, बल्कि कमाई का सुनहरा अवसर भी है। अगर आप थोड़ा-सा समय और मेहनत लगाएं, तो दिवाली जैसे बड़े त्योहार में एक छोटा बिजनेस शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चाहे घर की बनी मिठाइयां हों या रोशनी से जगमगाते सजावटी सामान, बस जरूरत है एक सही आइडिया और थोड़ी योजना की। इस दिवाली अपने बिजनेस की नई शुरुआत करें और खुशियों के साथ-साथ कमाई की रोशनी भी फैलाएं।