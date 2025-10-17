मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Gold-Silver Rate: रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा सोना-चांदी, सर्राफा बाजार में कीमतों में तगड़ा उछाल, जानें कितनी हो गई कीमत

    Gold- Silver Price: दीपावली और धनतेरस से पहले सोना और चांदी बढ़कर 1,32,800 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गई है, जो करीब 65 प्रतिशत वृद्धि है। इसी प्रकार चांदी की कीमतें 2024 में 98 हजार रुपये प्रति किलोग्राम थी। जो अब 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई जो करीब 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 07:39:28 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 07:39:28 PM (IST)
    Gold-Silver Rate: रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा सोना-चांदी, सर्राफा बाजार में कीमतों में तगड़ा उछाल, जानें कितनी हो गई कीमत
    Gold-Silver Rate: रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा सोना-चांदी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कारोबारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) तथा इसके ज्वेलरी विंग ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (एआइजेजीएफ) ने धनतेरस के अवसर पर देशभर में करीब 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक के सोने-चांदी के व्यापार होने का अनुमान जताया है। लंबे समय के बाद व्यापारियों और ग्राहकों के चेहरे पर खुशी की चमक देखने को मिल रही है।

    सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल

    इस साल सोना–चांदी के रिकार्ड ऊंचे दामों के चलते मध्यम और उच्च वर्ग के ग्राहक निवेश के रूप में अब ठोस सिक्कों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। ज्वेलरी की मांग में कमी दर्ज की जा रही है। विवाह सीजन के खरीदार भी अब भारी आभूषणों की जगह हल्के गहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले वर्ष दीपावली के दौरान सोने की कीमत करीब 80 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम थी, लेकिन इस वर्ष बढ़कर 1,32,800 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गई है, जो करीब 65 प्रतिशत वृद्धि है। इसी प्रकार चांदी की कीमतें 2024 में 98 हजार रुपये प्रति किलोग्राम थी। जो अब 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई जो करीब 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।


    इन बढ़ी कीमतों के चलते निवेशक बड़ी संख्या में सराफा बाजार की ओर आकर्षित हुए हैं। धनतेरस से दीपावली तक के त्योहारी सीजन में सबसे अधिक मांग बुलियन और सिक्कों की रहने की संभावना है। देशभर में करीब 5 लाख छोटे-बड़े ज्वेलर्स सक्रिय हैं। यदि प्रत्येक ज्वेलर औसतन 50 ग्राम सोना बेचता है, तो कुल मिलाकर लगभग 25 टन सोने की बिक्री होगी, जिसकी मौजूदा भाव से अनुमानित कीमत 32,500 करोड़ होगी।

    सोने ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ा

    बदलते बाजार रुझानों को देखते हुए ज्वेलर्स अब फैंसी ज्वेलरी और चांदी के सिक्कों जैसे नए विकल्पों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, ताकि ग्राहकों की बदलती मांग के अनुरूप व्यापार को गति दी जा सकती है। इधर, इस महीने फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों और अमेरिका-चीन के बीच टैरिफ तनाव के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश वाले विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कामेक्स पर सोना वायदा उछलकर 4326 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा भी सुधरकर 54.05 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इसके चलते भारतीय सराफा बाजारों मे भी धनतेरस के एक दिन पहले ही सोना पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ 2100 रुपये उछलकर नई ऊंचाई 13280 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 3000 रुपये बढ़कर 170000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

    इस वजह से बढ़ें है दाम

    अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों से निवेशकों का उत्साह और बढ़ा, क्योंकि बाजार अक्टूबर में 25 आधार अंकों की कटौती और दिसंबर में एक और कटौती की उम्मीद कर रहे थे, जो लगभग तय मानी जा रही थी। गवर्नर क्रिस्टोफर वालर द्वारा मज़बूत जीडीपी वृद्धि और कमज़ोर नियुक्ति रुझानों के बीच बढ़ते अंतर को उजागर करने के बाद फेड के नरम रुख़ को बल मिला, जिससे भविष्य में संभावित नरमी का संकेत मिला। कॉमेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4326 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 4376 डॉलर और नीचे में 4276 डॉलर प्रति औंस और चांदी 54.05 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 54.45 डॉलर और नीचे में 53.14 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    यह भी पढ़ें- MP Top News: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा Diwali गिफ्ट, जबलपुर में चला नगर निगम का बुलडोजर

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 132800 सोना (आरटीजीएस) 133000, सोना 22 कैरेट 118000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। गुरुवार को सोना 130700 रुपये पर बंद हुआ।

    • चांदी चौरसा 170000, चांदी आरटीजीएस 171000 चांदी टंच 170500 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2000 रुपये प्रति नग बिका। गुरुवार को चांदी 167000 रुपये पर बंद हुई थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.