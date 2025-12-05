मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    RBI ने 0.25% रेट कट कर दिया तोहफा, लोन की किश्तें होंगी हल्की

    भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को घोषित की गई द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट(Repo Rate Updates ) में 0.25 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है। एमपीसी की बैठक बुधवार से शुरू हुई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 10:36:12 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 10:38:07 AM (IST)
    RBI ने 0.25% रेट कट कर दिया तोहफा, लोन की किश्तें होंगी हल्की
    RBI ने 0.25% रेट कट कर दिया तोहफा

    बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को घोषित की गई द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा(RBI MPC Meeting) में रेपो रेट(Repo Rate) में 0.25 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है। एमपीसी की बैठक बुधवार से शुरू हुई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

    रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कमी से आम लोगों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है। होम लोन सहित विभिन्न प्रकार के लोन की EMI घट सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रेपो रेट में कमी से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, क्योंकि सस्ते लोन से बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।


    लगातार सुधार जारी

    नीतिगत रुख 'तटस्थ' पर बरकरार रखा है। ग्रामीण मांग में लगातार सुधार जारी है। शहरी मांग में लगातार सुधार हो रहा है। RBI गवर्नर ने कहा कि गैर-खाद्य, बैंक लो और उच्च क्षमता उपयोग में वृद्धि के कारण निजी निवेश में तेजी के साथ निवेश गतिविधि स्वस्थ बनी हुई है।

    इसे भी पढ़ें- 8th Pay Commission Update: सैलरी बढ़ोतरी, पेंशन रिवीजन और DA-DR मर्जर पर सरकार का बड़ा अपडेट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.