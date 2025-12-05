RBI ने 0.25% रेट कट कर दिया तोहफा, लोन की किश्तें होंगी हल्की

बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को घोषित की गई द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा(RBI MPC Meeting) में रेपो रेट(Repo Rate) में 0.25 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है। एमपीसी की बैठक बुधवार से शुरू हुई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कमी से आम लोगों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है। होम लोन सहित विभिन्न प्रकार के लोन की EMI घट सकती है, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रेपो रेट में कमी से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, क्योंकि सस्ते लोन से बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।