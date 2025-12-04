मेरी खबरें
    डॉलर से पहले इस करेंसी का था बोलबाला, जानें अमेरिका ने कैसे किया कब्जा और आज किस हाल में है वह

    आज पूरी दुनिया में किसी का बोलबाल है, तो वह अमेरिका का है, उसकी अर्थव्यवस्था का है और उसकी करेंसी डॉलर(dollar dominance) का है। यही कारण है कि अमेरिका दुनिया के बाकी देशों को अपने इशारों पर नचाता है। डॉलर के सामने दुनिया के कई बड़े देश और उनकी करेंसी घुटने टेक देती है। चलिए आपको बताते हैं कि डॉलर से मजबूत कौन सी करेंसी थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 08:47:40 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 08:47:40 AM (IST)
    कैसे हुआ दुनिया में डॉलर का बोलबाल

    HighLights

    1. ज पूरी दुनिया में डॉलर का बोलबाल है
    2. रुपया अपने निचले स्तर पर आ गया है
    3. एक समय पर डॉलर इतना मजबूत नहीं था

    बिजनेस डेस्क। आज पूरी दुनिया में किसी का बोलबाल है, तो वह अमेरिका का है, उसकी अर्थव्यवस्था का है और उसकी करेंसी डॉलर(us dollar dominance) का है। यही कारण है कि अमेरिका दुनिया के बाकी देशों को अपने इशारों पर नचाता है। डॉलर के सामने दुनिया के कई बड़े देश और उनकी करेंसी घुटने टेक देती है। हालांकि, हमेशा से ऐसा नहीं था। चलिए आपको उस देश की करेंसी के बारे में बताते हैं, जिसका एक समय पर डॉलर से भी ज्यादा बोलबाला था और आज वह करेंसी किस हाल में है।

    डॉलर पर निर्भर

    दुनिया में पिछले 80 सालों से डॉलर का दबदबा है, रुपया ऑल टाइम लो पर है। ग्लोबल रिजर्व करेंसी के मामले में वह राज कर रहा है। व्यापार के लिए अधिकतर देश अमेरिकी डॉलर का ही इस्तेमाल करते हैं,जाना के अनुमानित $6.6 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन में भूमिका निभाता है।। अगर इन सबको मिलाकर सरल शब्दों में कहा जाए, तो जिस देश के पास जितना ज्यादा डॉलर का रिजर्व उसके पास उतनी पावर।


    ब्रिटेन का जलवा

    हालांकि, एक दौर ऐसा भी था, जब डॉलर का नाम दूर-दूर तक दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी में नहीं था। 13वीं सदी तक, सोना यूरोप में मुख्य करेंसी के तौर पर उभरा, और 1971 तक अपनी जगह बनाए रखी। सोने और चांदी का इस्तेमाल इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए किया जाता था। इकोनॉमिस्ट बैरी आइचेनग्रीन बताते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड को 1870 में इनफॉर्मल तौर पर स्वीकार किया गया, जिसका बड़ा कारण 1717 में ब्रिटेन का इसे असल में अपनाना था।ग्लोबलाइजिंग कैपिटल (2019) में, आइचेनग्रीन लिखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ब्रिटेन को दुनिया का इकोनॉमिक लीडर बना दिया, और दूसरे देशों ने भी इसे फॉलो किया, ब्रिटेन से ट्रेड करने और कैपिटल खींचने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया।1848 और 1913 के बीच कैपिटल के लगातार नेट एक्सपोर्ट ने 1913 तक ब्रिटेन के कुल नेट ओवरसीज एसेट्स को लगभग £4,000 मिलियन की शानदार रकम तक पहुंचा दिया।

    डॉलर से मजबूत था पाउंड

    स्टर्लिंग को न सिर्फ मौजूदा लेन-देन करने के एक आसान तरीके के तौर पर रखा जाता था, बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिए एक बफर के तौर पर भी रखा जाता था, यानी एक रिजर्व के तौर पर। इस मामले में, पाउंड का काम सोने के बराबर हो गया, जो पारंपरिक मुख्य रिजर्व एसेट था। एक मामले में Pound सोने से भी बेहतर था, क्योंकि स्टर्लिंग पाउंड रिजर्व को लंदन में इन्वेस्ट किया जा सकता था और इस तरह ब्याज कमाया जा सकता था।

    सोने ने बनाया अमेरिका को किंग

    अब इस बात पर आते हैं कि आखिर अमेरिका किंग कैसे बना। U.S. का मैन्युफैक्चरिंग बेस, जो पहले युद्ध से बचा हुआ था, यूनाइटेड किंगडम समेत पूरे यूरोप के लिए सामान बनाने वाला बन गया, जिससे डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने में मदद मिली। इसके अलावा कई यूरोपियन करेंसी, जिसमें स्टर्लिंग पाउंड भी शामिल है, वैसी नहीं रहीं। (यूनाइटेड किंगडम 1914 से 1925 तक और फिर 1931 में हमेशा के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड से हट गया।) दूसरे विश्व युद्ध के बाद, बिखरी हुई अर्थव्यवस्थाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने और फिर से डेवलप करने के लिए U.S. डॉलर यूरोप और जापान में आए।

    सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 44 सहयोगी देशों ने एक समझौता किया और न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स समझौता किया। मकसद था सभी विदेशी करेंसी के लिए US डॉलर के हिसाब से एक्सचेंज रेट तय करना, जहां यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी डॉलर को उसकी कीमत के बदले सोने में बदलेगा।

