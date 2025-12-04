डॉलर से पहले इस करेंसी का था बोलबाला, जानें अमेरिका ने कैसे किया कब्जा और आज किस हाल में है वह

बिजनेस डेस्क। आज पूरी दुनिया में किसी का बोलबाल है, तो वह अमेरिका का है, उसकी अर्थव्यवस्था का है और उसकी करेंसी डॉलर(us dollar dominance) का है। यही कारण है कि अमेरिका दुनिया के बाकी देशों को अपने इशारों पर नचाता है। डॉलर के सामने दुनिया के कई बड़े देश और उनकी करेंसी घुटने टेक देती है। हालांकि, हमेशा से ऐसा नहीं था। चलिए आपको उस देश की करेंसी के बारे में बताते हैं, जिसका एक समय पर डॉलर से भी ज्यादा बोलबाला था और आज वह करेंसी किस हाल में है।

डॉलर पर निर्भर दुनिया में पिछले 80 सालों से डॉलर का दबदबा है, रुपया ऑल टाइम लो पर है। ग्लोबल रिजर्व करेंसी के मामले में वह राज कर रहा है। व्यापार के लिए अधिकतर देश अमेरिकी डॉलर का ही इस्तेमाल करते हैं,जाना के अनुमानित $6.6 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन में भूमिका निभाता है।। अगर इन सबको मिलाकर सरल शब्दों में कहा जाए, तो जिस देश के पास जितना ज्यादा डॉलर का रिजर्व उसके पास उतनी पावर।

ब्रिटेन का जलवा हालांकि, एक दौर ऐसा भी था, जब डॉलर का नाम दूर-दूर तक दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी में नहीं था। 13वीं सदी तक, सोना यूरोप में मुख्य करेंसी के तौर पर उभरा, और 1971 तक अपनी जगह बनाए रखी। सोने और चांदी का इस्तेमाल इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए किया जाता था। इकोनॉमिस्ट बैरी आइचेनग्रीन बताते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड को 1870 में इनफॉर्मल तौर पर स्वीकार किया गया, जिसका बड़ा कारण 1717 में ब्रिटेन का इसे असल में अपनाना था।ग्लोबलाइजिंग कैपिटल (2019) में, आइचेनग्रीन लिखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ब्रिटेन को दुनिया का इकोनॉमिक लीडर बना दिया, और दूसरे देशों ने भी इसे फॉलो किया, ब्रिटेन से ट्रेड करने और कैपिटल खींचने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया।1848 और 1913 के बीच कैपिटल के लगातार नेट एक्सपोर्ट ने 1913 तक ब्रिटेन के कुल नेट ओवरसीज एसेट्स को लगभग £4,000 मिलियन की शानदार रकम तक पहुंचा दिया। डॉलर से मजबूत था पाउंड स्टर्लिंग को न सिर्फ मौजूदा लेन-देन करने के एक आसान तरीके के तौर पर रखा जाता था, बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिए एक बफर के तौर पर भी रखा जाता था, यानी एक रिजर्व के तौर पर। इस मामले में, पाउंड का काम सोने के बराबर हो गया, जो पारंपरिक मुख्य रिजर्व एसेट था। एक मामले में Pound सोने से भी बेहतर था, क्योंकि स्टर्लिंग पाउंड रिजर्व को लंदन में इन्वेस्ट किया जा सकता था और इस तरह ब्याज कमाया जा सकता था।