अंबिकापुर में तीन दिन से 17 हाथियों के दल में छिपा 'कबरा', वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर में भय का पर्याय बना कबरा हाथी अब अकेला नहीं है। पिछले छह महीने तक अकेले घूम-घूम कर 19 लोगों को कुचलने वाला यह आक्रामक हाथी वन विभाग के पकड़ो अभियान के शुरू होते ही चालाक हो गया है।

वह 17 हाथियों के दल में शामिल हो गया है और वहीं से पूरे ऑपरेशन को चुनौती दे रहा है। पिछले तीन दिनों से 100 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी, वन्य जीव विशेषज्ञ, दो प्रशिक्षित कुमकी हाथी और पुलिस बल उसे ट्रेंक्युलाइज कर कॉलर आइडी लगाने के लिए जंगल खंगाल रहे हैं, लेकिन कबरा हर बार चकमा दे रहा है।

फिलहाल वन विभाग ड्रोन, थर्मल इमेज और पैदल ट्रैकर की दो टीमों से निगरानी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अनुकूल परिस्थिति मिलते ही उसे ट्रेंक्युलाइज कर कॉलर आइडी लगाई जाएगी और फिर सुरक्षित रेस्क्यू किया जाएगा। हाथियों के दल के रामगढ़ पहाड़ी के पार्वती गुफा में चले जाने के कारण प्रशिक्षित कुमकी हाथियों को पुनः ट्रक में सवार कर सायर गांव से रामगढ़ लाकर अभियान में लगाया गया है। दंगल जीतकर बना झुंड का हिस्सा हाथियों के झुंड में किसी बाहरी हाथी को यूं ही प्रवेश नहीं मिलता। कबरा को भी दल में शामिल होने के लिए दल के दूसरे नर हाथी से सीधा संघर्ष करना पड़ा।थर्मल ड्रोन की फुटेज में यह साफ दिखा कि कबरा ने दल के नर हाथी को परास्त किया।अपनी ताकत दिखाने के बाद ही उसे झुंड ने स्वीकार किया।