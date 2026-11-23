नईदुनिया न्यूज, भाटापारा। प्रदेश में 40 दिनों से जारी पटवारियों का आंदोलन सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद स्थगित हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और मांगों पर ठोस आश्वासन मिलने के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। खासकर नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और राजस्व प्रमाण-पत्रों के लिए परेशान हो रहे आम नागरिकों को राहत मिल सकती है।

रविवार को मुख्यमंत्री निवास में पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं। इस दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने शासन और संघ के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने मांगों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि कर्मचारियों की जायज समस्याओं का समाधान संवाद और आपसी सहमति से किया जाना चाहिए। उन्होंने मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया।