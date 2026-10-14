छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अजब-गजब: एक कमरे में दो सरकारी संस्थाएं, आधे में स्कूल...आधे में आंगनबाड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। बस्तर में जर्जर भवनों में स्कूल-आंगनबाड़ी का संचालन कोई नई बात नहीं है। ऐसा यहां कई गांवों में हो रहा है। भवनों की कमी केे कारण एक-दो कमरे में पांच या इससे अधिक कक्षाओं का संचालन और घास-फूस की झोपड़ियों में स्कूल, आंगनबाड़ी भी बहुतायत संख्या में हैं।

पर देश में शायद ही कहीं और ऐसी स्थिति देखी सुनी गई होगी जहां बीते सात सालों से जर्जर आंगनबाड़ी भवन के एक कमरे में आधे में स्कूल, आधे में आंगनबाड़ी का संचालन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय जगदलपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर लोहंडीगुड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत मिचनार-01 के टांगरापारा में यह अजब-गजब मौजूद है।

सरपंच दिवालो पोडियामी बताती हैं कि प्राथमिक शाला टांगरापारा के पांच कक्षाओं में 25 बच्चे दर्ज हैं और आंगनबाड़ी में तीन से छह साल आयु वर्ग के 29 नौनिहाल दर्ज हैं। स्थिति यह है कि न तो स्कूल में पढ़ाई होेती है न ही आंगनबाड़ी में गतिविधियां हो पाती हैं। यहां के ग्रामीणों की माने तो एक कमरे में संचालित स्कूल और आंगनबाड़ी दोनों दाल भात केंद्र बनकर रह गए हैं। यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ की 14 नगर निगमों में 1127 पद खाली...काम का बढ़ता दबाव और 85 पदों पर सहमति; भिलाई में 113 और बिलासपुर में 160 पद रिक्त सरपंच दिवालो पोडियामी बताती हैं कि लगभग 20 साल पहले यहां प्राथमिक शाला खोला गया था। एक दशक से भी कम समय में भवन जर्जर हो गया तो स्कूल को आंगनबाड़ी भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। बीते कई सालों से नए स्कूल भवन की मांग शासन-प्रशासन से की जा रही है पर कोई सुनने वाला नहीं है।

दो-तीन लाख रुपये खर्च कर एक अतिरिक्त कक्ष भी सरकार बनवा देती तो कम से कम थोड़ी राहत मिल जाती। क्षेत्र के युवा सामाजिक कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत मिचनार-02 के सरपंच जोगराम कहते हैं कि गांव वालों से भी स्कूल-आंगनबाड़ी की दुर्दशा अब नहीं देखी जाती। आंगनबाड़ी भवन भी जर्जर है इसलिए हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। खंड शिक्षा अधिकारी शालिनी तिवारी से इस स्कूल के बारे में चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि लोहंडीगुड़ा ब्लाक में प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक 330 स्कूल हैं। इनमें 60-65 स्कूल भवन जर्जर और कुछ अति जर्जर हैं। नए भवनों की मांग का प्रस्ताव जिला शिक्षा कार्यालय को भेजा गया है। भविष्य मत बर्बाद करो सरपंच दिवालो पोड़ियामी नवमीं कक्षा तक पढ़ी हैं। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी शिक्षा के प्रसार-प्रचार को लेकर भाषण देते हैं पर व्यवस्था सुधारने में सहयोग करने की बारी आती है तो ध्यान नहीं देते। सरपंच ने कहा कि वह दुखी है कि उसके गांव के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शुरू, दिव्यांग अभ्यर्थी 30 अक्टूबर तक कर सकेंगे अप्लाई; दिसंबर में होगी परीक्षा पालक बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर रहे नईदुनिया से कुछ ग्रामीणों और पंचायत के जागरूक युवाओं से बाता की तो पता चला कि इस स्कूल में दो शिक्षक अशोक नायडू और रामचंद राजपूत की पदस्थापना है। अशोक नायडू लंबे समय से अवकाश पर हैं और रामचंद राजपूत दूसरे गांव अलनार में संलग्न हैं।