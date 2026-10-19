बस्तर के केशकाल घाट में दर्दनाक हादसा, पत्थर से टकराई बाइक, दो लोगों की मौके पर मौत

नईदुनिया न्यूज, केशकाल। बस्तर संभाग के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले केशकाल घाट में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। दोपहिया वाहन से जगदलपुर की ओर जा रहे दोनों युवक घाट के नीचे मंदिर के पास स्थित मोड़ पर पत्थर से टकरा गए।

हादसा इतना गंभीर था कि दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान संदीप कुंजाम (24 वर्ष) एवं पुटमी मटकाम (21 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों धमतरी जिले के केरेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चनागांव के निवासी थे। बताया जा रहा है कि दोनों युवक अपने गांव से दोपहिया वाहन पर सवार होकर जगदलपुर की ओर निकले थे। इसी दौरान केशकाल घाट के नीचे मंदिर के पास स्थित मोड़ पर उनका वाहन पत्थर से टकरा गया। इस दुर्घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।