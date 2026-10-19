बस्तर के केशकाल घाट में दर्दनाक हादसा, पत्थर से टकराई बाइक, दो लोगों की मौके पर मौत

नईदुनिया न्यूज, केशकाल। बस्तर संभाग के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले केशकाल घाट में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। दोपहिया वाहन से जगदलपुर की ओर जा रहे दोनों युवक घाट के नीचे मंदिर के पास स्थित मोड़ पर पत्थर से टकरा गए।
हादसा इतना गंभीर था कि दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान संदीप कुंजाम (24 वर्ष) एवं पुटमी मटकाम (21 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों धमतरी जिले के केरेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चनागांव के निवासी थे।
बताया जा रहा है कि दोनों युवक अपने गांव से दोपहिया वाहन पर सवार होकर जगदलपुर की ओर निकले थे। इसी दौरान केशकाल घाट के नीचे मंदिर के पास स्थित मोड़ पर उनका वाहन पत्थर से टकरा गया। इस दुर्घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
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घाट के मोड़ पर हुआ हादसा
केशकाल घाट अपनी घुमावदार सड़क और ढलान के लिए जाना जाता है। घाट मार्ग पर वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। ऐसे में मंदिर के नीचे स्थित मोड़ पर हुई इस दुर्घटना ने एक बार फिर घाट मार्ग पर सुरक्षित यात्रा की अहमियत को सामने ला दिया है।
हालांकि, दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, वाहन की गति कितनी थी और सड़क पर मौजूद पत्थर से टकराने की वास्तविक वजह क्या रही, इन तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। घटना में दो युवकों की जान जाने से उनके स्वजनों और परिचितों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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