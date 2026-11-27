CGPSC Recruitment: जल्द होगी सीजीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति, सीएम साय ने दिए संकेत
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने और युवाओं को रोजगार देने के लिए जल्द नई वैकेंसी निकाली जाएगी।
Publish Date: Fri, 27 Nov 2026 04:53:09 PM (IST)Updated Date: Fri, 27 Nov 2026 04:53:09 PM (IST)
HighLights
- सीजीपीएससी के वार्षिक परीक्षा कैलेंडर और अध्यक्ष नियुक्ति पर सीएम साय ने दिया बयान
- प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर देना राज्य सरकार की प्राथमिकता
- शासकीय सेवाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द निकाली जाएंगी नई वैकेंसी
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान आयोग के वार्षिक परीक्षा कैलेंडर और अध्यक्ष पद पर नियुक्ति से जुड़े सवालों के जवाब में यह महत्वपूर्ण बात कही। मुख्यमंत्री के इस स्पष्ट आश्वासन से प्रदेश के उन लाखों युवाओं को बड़ी उम्मीद जगी है, जो लंबे समय से राज्य सेवा परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं, परीक्षा कैलेंडर और नई भर्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
जल्द निकलेंगी नई सरकारी वैकेंसी
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के शिक्षित युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय सेवाओं में विभिन्न विभागों के अंतर्गत रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को गति देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में ठोस कदम बढ़ाते हुए जल्द ही नए पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। इससे प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के उन सभी योग्य अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा, जो वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं।
युवाओं के हित में फैसले
मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हर आवश्यक प्रशासनिक कदम उठा रही है। शासन की मंशा है कि भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से संपन्न हों, ताकि अभ्यर्थियों का भरोसा व्यवस्था पर बना रहे। सीजीपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति होने से आयोग के नीतिगत निर्णयों, परीक्षा आयोजन और परिणाम जारी करने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भी तेजी आएगी।
परीक्षा कैलेंडर से बढ़ेगी रफ्तार
गौरतलब है कि राज्य के प्रशासनिक, पुलिस और अन्य प्रमुख पदों पर चयन के लिए सीजीपीएससी की भूमिका बेहद अहम होती है। वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी होने से अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की संभावित तिथियों की स्पष्ट जानकारी मिल जाती है, जिससे वे अपनी तैयारी की बेहतर रणनीति बना सकते हैं। अब मुख्यमंत्री द्वारा जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति और नई वैकेंसी जारी करने के बयान के बाद प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षार्थियों में नया उत्साह देखा जा रहा है।