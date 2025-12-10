Bilaspur Train Accident: CSR के प्राथमिक रिपोर्ट में बड़े खुलासे, रेलवे प्रशासन की बड़ी चूक से रेस्क्यू में देरी

सीआरएस की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, गतौरा- बिलासपुर के बीच हुए रेल हादसे में कंट्रोलर को घटना की सूचना देर से दी गई। इसके हुटर बजने में विलंब हुआ और इसी वजह से राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हुए। रेल प्रशासन के नियमों के अनुसार, किसी भी रेल हादसे के एक मिनट के भीतर कंट्रोलर को सूचना देना अनिवार्य है। इसके बाद कंट्रोलर सभी संबंधित अधिकारियों और स्टॉफ को हुटर के माध्यम से तुरंत सूचित करता है, जिससे रिलीफ ट्रेन और अन्य विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर सके। मुख्य सुरक्षा आयुक्त की जांच के दौरान इस घटना में सात मिनट बाद कंट्रोलर को सूचना देने की बात सामने आई है।

चार नवंबर को लगभग शाम चार बजे गेवरारोड-बिलासपुर मेमू अप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद कंट्रोलर को सूचना देने में सात मिनट की देरी हुई। इसके कारण स्टेशन में हुटर भी समय पर नहीं बजा। जिस वजह से जोन और मंडल के अधिकारी समेत अन्य अमले को घटनास्थल तक पहुंचने में देरी हुई। इस वजह से दुर्घटना में घायल यात्रियों की मदद और बचाव कार्य में देरी हुई है। सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी रेल प्रशासुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सन की इस चूक ने सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी को उजागर किया है। मुख्य संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट में इस चूक का उल्लेख है। इसके साथ ही टिप्पणी भी की है कि समय पर सूचना और तत्काल राहत कार्य यात्रियों की जान बचाने के लिए निर्णायक होते।