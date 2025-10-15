मेरी खबरें
    Viral Video: एक बाइक पर सवार 5 युवक, ना पुलिस का खौफ ना मौत का डर, शहर में सरेआम कर रहे सर्कस

    बिलासपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें 5 युवक एक बाइक पर सवार होकर रोड पर चलते नजर आ रहे हैं। बाइक पर 3 युवक बैठे हुए हैं और दो युवक दोनों तरफ लटके हुए हैं।

    By sarfraj memon
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 02:14:57 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 02:18:34 PM (IST)
    Viral Video: एक बाइक पर सवार 5 युवक, ना पुलिस का खौफ ना मौत का डर, शहर में सरेआम कर रहे सर्कस
    एक बाइक पर सवार 5 युवक

    HighLights

    1. 5 युवक एक बाइक पर सवार होकर स्टंट कर रहे
    2. बाइक चलाते युवकों का वीडियो इंटरनेट पर वायरल
    3. वीडियो में बाइक सवार युवक मुस्कुराते नजर आ रहे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहर में कुछ युवाओं के बीच पुलिस और प्रशासन का भय समाप्त हो गया है। यातायात व्यवस्था को धत्ता बताते हुए खुले आम नियमों की धज्जियां उड़ाते घुम रहे हैं। ऐसे ही एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हुए एक वीडियो में पांच युवक एक ही बाइक पर सवार नजर आ रहे हैं।

    वीडियो में दिख रहा है कि युवक बिना किसी सुरक्षा के बाइक पर लटके हुए हैं। बिना हेलमेट के ये युवक मुस्कुराते हुए सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं। यह लापरवाही उनकी और दूसरों की जान के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती थी।


    यह घटना शहर के सीपत चौक की बताई जा रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाइक पर सवार युवकों में से कोई भी सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। न तो हेलमेट पहना गया है और न ही ओवरलोडिंग के खतरे को नजरअंदाज करने का कोई पछतावा उनमें दिख रहा है।

    यातायात नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन पर केवल दो लोगों को सवारी की अनुमति है, जबकि इन युवकों ने पांच लोग बैठाकर नियमों की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी। ऐसी घटनाएं शहर में आम हो गई हैं। किशोर उम्र के युवक बिना लाइसेंस के बाइक चलाते हैं और सड़कों पर स्टंट या मस्ती करते नजर आते हैं। इससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। पिछले कुछ महीनों में इसी तरह की लापरवाही के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।

    ट्रैफिक एएसपी ने कार्रवाई की कही बात

    ट्रैफिक एएसपी रामगोपाल करियारे ने कहा कि अगर यह वीडियो हाल की है, तो वाहन मालिक और चालकों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से युवकों की पहचान की कोशिश की जाएगी। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों की सूचना तुरंत दें ताकि शहर में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

    अभिभावकों की अनदेखी से बढ़ रही हरकतें

    अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसी लापरवाही क्षणिक आनंद तो दे सकती है, लेकिन इसके परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं।

