Viral Video: एक बाइक पर सवार 5 युवक, ना पुलिस का खौफ ना मौत का डर, शहर में सरेआम कर रहे सर्कस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। शहर में कुछ युवाओं के बीच पुलिस और प्रशासन का भय समाप्त हो गया है। यातायात व्यवस्था को धत्ता बताते हुए खुले आम नियमों की धज्जियां उड़ाते घुम रहे हैं। ऐसे ही एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हुए एक वीडियो में पांच युवक एक ही बाइक पर सवार नजर आ रहे हैं।

बिलासपुर में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे युवक। एक बाइक पर सवार होकर 5 युवक सड़कों पर कर रहे सर्कस। pic.twitter.com/evdn1zylqN — NaiDunia (@Nai_Dunia) October 15, 2025 वीडियो में दिख रहा है कि युवक बिना किसी सुरक्षा के बाइक पर लटके हुए हैं। बिना हेलमेट के ये युवक मुस्कुराते हुए सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं। यह लापरवाही उनकी और दूसरों की जान के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती थी।