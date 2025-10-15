आपसी विवाद को लेकर दामाद ने सुसराल में लगाई आग, ससुर की जलकर मौत, सास गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि,कोरिया। जिला के बचरा पोंडी चौकी अंतर्गत ग्राम बड़े साल्ही में मंगलवार की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। जिसमें 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप में झुलस गई। लोगों को शक है कि ससुर से विवाद को लेकर दामाद ने ससुराल में आग लगा दी।

जानकारी के मुताबिक बड़े साल्ही निवासी राय राम केंवट का उसके दामाद से काफी समय से विवाद चल रहा था। दरअसल दामाद ने दो पत्नियां रखी थी। इसी बात पर ससुर और दामाद में विवाद होता रहता था। लगभग 6 माह पूर्व भी इसी बात को लेकर दामाद ने गोली भी चला दी थी।

इसी झगड़े की वजह से कल रात लगभग 11 बजे 2 व्यक्ति मुंह में कपड़ा बांधे हुए आए, जिसमे सम्भवतः एक उसका दामाद था। नकाबपोश आरोपियों ने घर मृतक के घर में आग लगा दी। इस आग में झुलसकर राय राम केंवट की मौत हो गई और उसकी पत्नी पार्वती गम्भीर रूप से झुलस गई।

बता दें कि मृतक की पत्नी की स्थिति गंभीर बतायी जा रही है। उसे उपचार के लिए बैकुंठपुर लाया गया और उसकी गंभीर हालत देखते हुए अम्बिकापुर रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही रात में ही पुलिस पहुंच गई। अब फोरेंसिक टीम के पहुंचने के बाद और चीजें स्पष्ट होंगी।