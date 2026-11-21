नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। बहुचर्चित छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) रीएजेंट एवं मेडिकल उपकरण खरीदी घोटाले के आरोपी कारोबारी शशांक चोपड़ा से 15 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। फोन करने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर खुद को कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और रकम नहीं देने पर परिवार के एक सदस्य की हत्या करने की चेतावनी दी।

इस घटना के बाद से कारोबारी के परिवार में दहशत का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग सिटी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और पिछले तीन दिनों से कारोबारी के घर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।