कागजों में 'मौत', गांव में मिले जिंदा; दो-दो लाख के बीमा क्लेम का आरोप; MP में करोड़ों के कथित बीमा फर्जीवाड़े के तार कबीरधाम से जुड़े

नईदुनिया न्यूज़, कवर्धा। सरकारी बीमा योजना का मकसद संकट के समय परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है, लेकिन इसी योजना में जिंदा लोगों को कागजों में मृत बताकर दो-दो लाख रुपये के बीमा क्लेम निकालने का आरोप सामने आए तो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं।

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की जांच अब कबीरधाम जिले तक पहुंच गई है। पंडरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत भेलकी के आश्रित गांव बदनाचुआ के बाबूलाल मरावी, गंगाराम मरावी और रामकुमार के नाम जांच के दायरे में आए हैं।

कागजों में मौत, गांव में मिले जीवित मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दस्तावेजों में मृत दर्शाए गए बाबूलाल मरावी और गंगाराम मरावी अपने परिवार के साथ गांव में जीवित मिले। तीसरे ग्रामीण रामकुमार के परिजनों ने बताया कि वह रोजी-रोटी कमाने रायपुर गया हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक, उन्हें न तो अपने नाम पर बीमा पॉलिसी होने की जानकारी थी और न ही मृत्यु दर्शाकर बीमा राशि का दावा किए जाने की। कुछ दिन पहले पूछताछ के लिए कुकदूर थाना बुलाए जाने के दौरान उन्हें कथित फर्जीवाड़े की जानकारी मिली।